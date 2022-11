﻿Obdachlose meiden trotz Kälte Unterkünfte – das sind die Gründe und so kann man helfen

Trotz aktueller Niedrigtemperaturen möchten viele Obdachlose nicht in Übernachtungshäusern schlafen. Die Gründe dafür sind vielschichtig. In einem Facebook-Post appelliert ein Betroffener eindringlich an die Bevölkerung, gerade jetzt nicht wegzusehen und das Gespräch zu suchen.

Übernachtungen im Freien, unter Dächern oder in Hauseingängen: Viele Obdachlose wollen in keine der von der Stadt angebotenen Unterkünfte.

Leipzig. Niedrige Temperaturen, kalter Wind und Nässe – der Wintereinbruch macht vor allem Obdachlosen zu schaffen. Obwohl manche wohnungslose Menschen die Übernachtungshäuser nutzen, verbringen einige noch immer die Nacht kaum geschützt im Freien, unter Dächern oder in Hauseingängen. Warum tun sie das und wie kann ihnen geholfen werden?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es gibt mehrere Gründe, eine der vier städtisch betriebenen Unterkünfte zu meiden. Nach Jahren auf der Straße sind es manche nicht mehr gewohnt, sich über mehrere Stunden in einem Raum mit vielen Leuten aufzuhalten. Hinzu kommt, dass in den Häusern Alkohol und andere Drogen verboten sind, Suchtkranke aber nicht darauf verzichten wollen oder können. Außerdem schrecken einige nicht davor zurück, sich gegenseitig zu bestehlen. Und nicht überall können Hundebesitzerinnen und -besitzer ihre Tiere mitnehmen.

Andrang in Bahnhofsmission

Für Aufenthalte über den Tag gibt es in Leipzig zahlreiche Anlaufpunkte. Die bekannteste ist die Bahnhofsmission. "Der Andrang bei uns ist momentan sehr groß", sagt deren Chefin Sophie Wischnewski. Weitere Orte sind die Kontaktstube "Oase" in der Nürnberger Straße, der Tagestreff "Insel" in der Plautstraße oder der Teekeller der Diakonie am Nordplatz. Der Hilfebus kümmert sich um die Versorgung mit warmen Getränken, Essen, Kleidung, Decken und Schlafsäcken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Wer obdachlosen Menschen im öffentlichen Raum begegnet, kann ihnen Nahrungsmittel oder Decken anbieten oder auf die genannten Hilfsangebote hinweisen. Bereits im September appellierte der von der LVZ regelmäßig begleitete obdachlose Julien in einem Facebook-Post eindringlich an Bürgerinnen und Bürger, nicht wegzusehen. "Fragt doch mal, ob man was brauchen könnte! Es muss keine Geldspende sein, es kann ein nettes Gespräch sein oder etwas Warmes zu trinken. Vielleicht hat jemand nicht genug Kleidung an oder wurde bestohlen."

Appell eines Obdachlosen

Julien betont, wie wichtig Beachtung von außen ist, „auch diese Menschen haben ein Herz und eine Seele. Gebt ihnen Respekt und Anstand!“ Klar ist andererseits: Wenn die Betroffenen nicht angesprochen werden möchten oder Hilfe ablehnen, gilt es, das ebenfalls zu respektieren. Das betrifft auch die Verweigerung, eine Notunterkunft aufzusuchen. „Eine Zwangsunterbringung durch die Polizei oder den Rettungsdienst kann nur bei akuter Eigengefährdung veranlasst werden“, sagt die städtische Sozialamtsleiterin Martina Kador-Probst.

Als Unterstützung umstritten ist eine Geldspende – es gelte zu verhindern, dass Obdachlose sich neuen Alkohol kaufen, so die landläufige Einstellung. Der widerspricht die Caritas: "Menschen, die auf der Straße leben, haben oft Suchtprobleme. Sie brauchen den Alkohol, um zu überleben, auch wenn sich das erst einmal paradox anhört. Ein kalter Entzug auf der Straße kann lebensbedrohlich sein", heißt es auf der bundesweiten Website der Einrichtung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie in anderen Städten hat auch in Leipzig die Obdachlosigkeit drastisch zugenommen, unter anderem durch Gentrifizierung sowie steigende Miet- oder Energiekosten. In Leipzig leben laut Sozialreport der Stadt zurzeit knapp 300 Menschen auf der Straße. Vor sieben Jahren waren es noch rund 150.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue LVZ-App herunter:

- Für iOS

- Für Android