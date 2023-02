﻿Hier geht’s zum Realschulabschluss: Alle Oberschulen in Leipzig im Überblick

In Leipzig gibt es mehr als zwei Dutzend staatliche Oberschulen.

Am Freitag werden in Sachsen Bildungsempfehlungen ausgegeben – mit denen sich Grundschülerinnen und Grundschüler auf weiterführenden Schulen bewerben können. In Leipzig ist die Auswahl groß, mehr als zwei Dutzend Oberschulen gibt es im Stadtgebiet. Hier stellen wir alle näher vor.

LVZ WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket