Leipzig wird Stuttgart bei der Einwohnerzahl überholen, erwartet Rathauschef Jung. Das sei aber kein Selbstläufer. Wie es gelingen kann und wie sich Leipzig dann präsentieren soll, hat er jetzt erklärt.

Leipzig. Es ist schon ein Ritual: Beim Sommerfest der Deutschen Bank in Leipzig ist die Rede des OBM quasi der gesellschaftliche Seismograph für die Stadt. Wie geht es weiter in Leipzig? Wo setzt der Rathauschef Schwerpunkte? So war es auch am Dienstagabend wieder, als draußen das Gewitter grollte und drinnen in der historischen Schalterhalle am Martin-Luther-Ring Filialchef Markus Wägner gut 200 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur begrüßte. Aber während Jung im letzten Jahr vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine noch ein düsteres Bild der wirtschaftlichen Lage malte und Leipzig auf harte Zeiten einschwor, konnte er diesmal wieder positivere Töne anschlagen.