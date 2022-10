Besuch in Herzliya: OBM Jung reist mit Leipziger Delegation nach Israel

Leipzig/Herzliya. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung ist mit einer Delegation aus Vertreterinnen und Vertretern der Stadtratsfraktionen, der Stadtverwaltung, der Stadtgesellschaft sowie Mitgliedern der Städtepartnerschaftsvereine am Samstag nach Herzliya in Israel gereist. Einerseits feiern Leipzig und Herzliya ihr zehnjäriges Städtepartnerschaftsjubiläum, wie die Stadt mitteilte. Andererseits ist die Delegation Mitgastgeber der Feiern zum Tag der Deutschen Einheit mit der Deutschen Botschaft in Tel Aviv.

Am Montag wird OBM Jung zudem die gebürtige Leipzigerin Channa Gildoni treffen und ihr die Ehrenbürgerschaft überreichen. Vergangene Woche, am 12. Oktober, hatte der Stadtrat einstimmig für die Ehrenbürgerschaft Gildonis gestimmt. Es ist die 90. Ehrenbürgerschaft, die verliehen wird. Gildoni ist dabei die erste Frau. Während der Reise werden die Gäste an der Buchbesprechung zu "Channa Gildoni. Vorsitzende des Verbands ehemaliger Leipziger in Israel" teilnehmen.

Eigentlich hätten die Feierlichkeiten zum zehnjährigen Juniläum der Städtepartnerschaft zwischen Leipzig und Herzliya schon letztes Jahr angestanden. Doch sie mussten coronabedingt verschoben werden.

Das steht zum Städtejubiläum in Herzliya auf dem Programm

Auf die Gäste warten Gespräche im Rathaus von Herzliya und der Empfang im Yitzhak Rabin Centre in Tel Aviv gemeinsam mit der Deutschen Botschaft anlässlich des Tags der Deutschen Einheit. Außerdem werden die Gäste an einer Führung durch die Holocaustgedenkstätte Yad Vashem teilnehmen.

Die Partnerschaft zwischen Leipzig und Herzliya wurde offiziell 2011 begründet. Jedoch gibt es schon seit den 1990er Jahren immer enger werdende Kontakte zwischen Leipzig und Israel. 1992 wurde das Besuchsprogramm für ehemalige jüdische Leipzigerinnen und Leipziger und deren Nachfahren gestartet. Sei 1995 finden alle zwei Jahre die Jüdischen Wochen in Leipzig statt. Durch die Zusamenarbeit zwischen den Städten gibt es regelmäßige Austausche zwischen den Kommunalverwaltungen, im Bereich der Kunst und Kultur sowie der Jugendarbeit und im Sport.

Von Roberta Knoll