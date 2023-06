﻿Leipzig hat Stuttgart bereits überholt – und liegt jetzt auf Platz 7

Leipzig. Die Prognosen, um die Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) jedes Jahr bei einem Empfang der Deutschen Bank in Leipzig gebeten wird, haben Kultstatus. Fast immer lag das Stadtoberhaupt dabei richtig. Zum Beispiel orakelte er schon 2016, dass Leipzig bis 2020 die Marke von 600 000 Einwohnern überschreiten werde. Außer Jung wollte das seinerzeit kaum jemand glauben, weil noch 33 000 Menschen fehlten. Doch der OBM behielt recht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Treffsicher zeigte sich Jung auch stets bei seinen Prognosen zur Entwicklung der Arbeitslosigkeit in der Messestadt. Nur mit einer sportlichen Ansage, RB Leipzig werde in der Saison 2020/21 Deutscher Fußballmeister, lag er am Ende um einen Tabellenplatz daneben.

Prognose für Ende der dritten Amtszeit

In dieser Woche nun sollte Jung in der wunderschönen Schalterhalle am Martin-Luther-Ring wieder orakeln. Und er tat den Gästen in der Bank den Gefallen. „Leipzig wird 2027 die sechstgrößte Stadt in Deutschland sein“, sagte er über den Termin, wenn seine dritte Amtszeit endet. „Wir werden damit Stuttgart überholt haben.“ Letzteres war nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig. Denn in Wahrheit hat Leipzig die Hauptstadt von Baden-Württemberg bei der Zahl der Bürgerinnen und Bürger schon vor einigen Monaten überholt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach offiziellen Angaben des Statistischen Amtes der Stadt Stuttgart zählte diese Kommune am 31. Dezember 2022 rund 610 000 Einwohner. In Leipzig waren es zum selben Termin rund 624 700, informierte das hiesige Statistikamt – also deutlich mehr. Hintergrund: Stuttgart schrumpfte während der Corona-Zeit erheblich, zog zudem wegen seiner geografischen Lage nicht so viele Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine an.

Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) glaubt an ein weiterhin starkes Wachstum der Einwohnerzahlen in Leipzig. © Quelle: Dirk Knofe

Zuvor hatte die Schwaben-Metropole lange Zeit Platz 6 unter den größten deutschen Städten belegt. Dann zogen erst Düsseldorf (rund 653 300 Einwohner am 31. Dezember 2022) und danach auch Leipzig im Ranking vorbei. Aktuell liegt Leipzig demnach auf Rang 7. Der Abstand zur Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen auf Platz 6 beläuft sich auf etwa 28 600 Personen. Düsseldorf wuchs im vergangenen Jahr – nach einer Phase leichter Schrumpfung – um 9500 Menschen, Leipzig um 14 800. Beide Städte verzeichnen allerdings einen negativen Geburtensaldo.

Düsseldorf müsste überholt werden

Damit die jüngste OBM-Prognose stimmt und Leipzig im Jahr 2027 den sechsten Platz unter Deutschlands Metropolen erreicht, müsste Düsseldorf folglich überholt werden. Das räumte am Donnerstag ein Referent Jungs auf Nachfrage ein. Wahrscheinlich seien in einer Zuarbeit für dessen Rede bei der Bank Stuttgart und Düsseldorf verwechselt worden, meinte er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dieser Fehler kann jedoch leicht passieren, denn auf vielen Internet-Seiten zum Thema Einwohnerzahlen erscheint noch immer Stuttgart auf Platz 6. Grund hierfür ist häufig, dass dort Daten der statistischen Landesämter oder des Statistischen Bundesamtes verwendet werden. Diese Behörden aktualisieren die Einwohnerzahlen von Städten und Gemeinden meist erst mit einigen Jahren Verzögerung. Außerdem wenden sie dabei – ausgehend von der jeweils letzten Volkszählung – eine andere Rechenmethode an als die Statistikämter der Kommunen. Letztere greifen einfach direkt auf die Daten im Einwohnermelderegister ihrer Stadt zu. Sie sind damit stets auf dem neuesten und einem sehr genauen Stand.

Als Jung 2006 das erste Mal zum OBM gewählt wurde, lag Leipzig im Ranking der Großstädte auf Platz 13. Seitdem hat die sächsische Messestadt Hannover, Dresden, Bremen, Essen, Dortmund und Stuttgart hinter sich gelassen.

LVZ