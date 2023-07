Dringende Geschäfte: Hier finden Sie öffentliche Toiletten in Leipzig

Leipzig. Wer muss, kann oft nicht: Öffentlich zugängliche Toiletten sind in vielen Innenstädten Mangelware. So auch in Leipzig. Der Missstand ist zumindest bekannt, seit Jahren arbeitet die Stadtverwaltung im Auftrag der Ratsversammlung an einem neuen Toilettenkonzept, um die Möglichkeiten zur dringenden Notdurft zu verbessern.

Neuerdings wurde im Umweltdezernat dazu sogar eine eigene Stelle zur Koordination geschaffen. Zudem ist ein Dienstleister – die ansonsten für Unterstände des Nahverkehrs verantwortliche RBL Media GmbH – mit dem Bau von 20 neuen stationären Anlagen beauftragt worden. Bislang sind aber erst acht davon schon im Betrieb.

Wer genau jetzt dringend Entlastung braucht, dem wird der Blick in die Zukunft auch kaum helfen. Wir haben uns deshalb auf die Suche nach bereits vorhandenen, öffentlich zugänglichen Möglichkeiten gemacht und diese in der folgenden Karte zusammengefasst. Nicht alle Optionen sind rund um die Uhr verfügbar, häufig muss auch Geld für die Benutzung gezahlt werden. Aber in dringenden Fällen kann überall zumindest Abhilfe gefunden werden.

Wenn Sie weitere Ergänzungen oder auch Korrekturen zu den genannten Standorten haben, schreiben Sie uns gern über die LVZ-Kanäle auf Instagram und Facebook oder auch per E-Mail an m.puppe@lvz.de.

