﻿Öffentlicher Personennahverkehr braucht eine neue Finanzierung

Das war der Sonntag in Leipzig: LVB freuen sich über viele neue Fahrgäste

Bei günstigen Preisen steigen die Leipziger auch um: Das 9-Euro-Ticket hat den Leipziger Verkehrsbetrieben einen deutlichen Zuwachs an Fahrgästen beschert. Am 1. Mai soll der Nachfolger, wenn auch deutlich teurer, an den Start gehen.