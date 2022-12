﻿Wer hat Leonie aus Leipzig gesehen?

Leipzig. Leonie Ines G. wird vermisst. Die 16-Jährige wurde letztmals am 19. November 2022 gegen 20 Uhr im Leipziger Stadtteil Probstheida gesehen. Das dortige Parkkrankenhaus in der Morawitzstraße verließ sie an diesem Abend unerlaubt in unbekannte Richtung. Und sie kehrte auch nicht auf ihre Station zurück. „Es ist nicht auszuschließen, dass die vermisste Leipzigerin sich aufgrund ihres Gesundheitszustandes in einer hilflosen Lage befindet“, sagte Chris Graupner, Sprecher der Polizeidirektion Leipzig, am Freitagnachmittag. Mögliche Aufenthaltsorte der Teenagerin könnten in den Stadtteilen Grünau und Paunsdorf liegen, so Graupner weiter. „Die bisher durchgeführten Maßnahmen zum Auffinden der Vermissten sind leider erfolglos geblieben. Deshalb wurde sie nun zur Fahndung ausgeschrieben.“

Die 16-jährige Leonie Ines G. aus Leipzig wird vermisst. © Quelle: Polizei Leipzig

Die Jugendliche wird wie folgt beschrieben: 1,68 groß; schlank; 57 Kilogramm schwer; braune Augen; lange, schwarze Haare; blasse Haut; besonderes Merkmal: künstliche, lange Fingernägel in Weiß; zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug Leonie Ines G. eine schwarze Jacke, eine dunkle Hose und einen braunen Fleece-Jumpsuit.

Die Polizei fragt im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung: Wer hat die Vermisste seit dem 19. November 2022 gesehen? Wer kann Hinweise zum Aufenthalt der Jugendlichen geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeidirektion Leipzig, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Telefon 034196646666, oder an jede andere Polizeidienststelle.

Von lvz