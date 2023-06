Öl, Gas oder Wärmepumpe? Heizungsmarkt bleibt in Turbulenzen

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

im Kampf gegen den Klimawandel muss der Kohlendioxidausstoß verringert werden, das ist klar. Und alte Heizungen sind oftmals richtige Dreckschleudern, das ist auch klar. Danach bleibt es undurchsichtig. In zwei Wochen will der Bundestag das neue Heizungsgesetz beschließen. Nach endlos wirkenden Debatten und erbitterten Streitereien will das Parlament den Umbau der Anlagen vorantreiben, und das mit klaren Regeln. Ist nun alles klar oder herrscht weiter ein heilloses Durcheinander?

„Bürger und Händler sind hochgradig verunsichert“, berichtet der Obermeister der Leipziger Innung Sanitär Heizung Klima, Steffen Mercklein. Für Ölheizungen gäbe es seit zwei Monaten einen Lieferstopp, Gasheizungen seien derzeit nicht erhältlich (außer ganz große Kessel) und bei Wärmepumpen betrage die Wartezeit 12 bis 15 Monate. „Nachgefragt wird jeden Tag etwas anderes“, sagt Mercklein.

Je nach Zustand der alten Heizung kann das Energieeinsparpotenzial pro Einzelanlage bis zu 40 Prozent betragen. Andreas Müller Geschäftsführer des Zentralverbandes Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Meine Kollege Roland Herold hat sich in der Branche in Sachsen umgehört, kennt Zahlen und auch Tricks der Verbraucherzentrale. Und er hat herausgefunden: Im grenznahen Raum bieten auch Betriebe aus Polen und Tschechien den Heizungstausch an. Dagegen ist nichts zu sagen. Allerdings muss ein wichtiges Detail beachtet werden, so könnte die Förderung durch den Bund in Gefahr sein. Dabei geht es in der Regel um etliche Tausend Euro. Lesen Sie hier, was beim Heizungstausch zu beachten ist.

Bild des Tages

Schmutzig machen erwünscht: Beim Schlammlauf „Muddy Angel Run“ durften am Sonnabend in Leipzig nur Frauen antreten. Einen Tag später waren auch Männer und Kinder zugelassen. Der Spaß auf der Strecke war garantiert, der Hintergrund des Wettbewerbs ist ernst: Die rund 7500 Teilnehmenden setzen mit ihrem Start ein Zeichen gegen Brustkrebs. © Quelle: Christian Modla

Wenn Engel durch den Matsch waten

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Kristina Danz aus Taucha als Jugendschöffin am Landgericht bei Urteilen gegen Straftäter mit. Ihre Amtszeit endet, für die nächste Wahlperiode werden wieder Laienrichter gesucht. Allerdings hat das aus dem 19. Jahrhundert stammende Schöffensystem auch seine Tücken, Fast fünf Jahre lang wirkteam Landgericht bei Urteilen gegen Straftäter mit. Ihre Amtszeit endet, für die nächste Wahlperiode werden wieder Laienrichter gesucht. Allerdings hat das aus dem 19. Jahrhundert stammende Schöffensystem auch seine Tücken, hat Gerichtsreporter Frank Döring herausgefunden.

Roland Kaiser : Am Samstag trat der Schlagerstar auf der Festwiese auf und lieferte einen etwas zu souveränen, nichtsdestotrotz starken Auftritt ab, Kein Leipziger Konzertsommer ohne: Am Samstag trat der Schlagerstar auf der Festwiese auf und lieferte einen etwas zu souveränen, nichtsdestotrotz starken Auftritt ab, wie LVZ-Kritiker Christian Neffe findet.

Der Konsum in Liebertwolkwitz macht dicht. Wie es mit der Post- und der Bäckerei-Filiale weitergeht, steht in den Sternen. Veränderungen gibt es ebenfalls bei der Adler-Apotheke. Die Gerüchteküche brodelte schon eine ganze Zeit, nun ist es klar:. Wie es mit der Post- und der Bäckerei-Filiale weitergeht, steht in den Sternen. Veränderungen gibt es ebenfalls bei der Adler-Apotheke. Die genauen Auswirkungen kennt Björn Meine.

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

Leipzig feiert die jüdische Woche mit zahlreichen Veranstaltungen. Einige Auftritte sind mitten in der Stadt unter freiem Himmel zu erleben. Dazu gehört das jüdische Straßenmusikfestival von 15 bis 18 Uhr auf der Grimmaischen Straße in Höhe des Naschmarktes.

Zu einem Podiumsgespräch treffen sich um 18 Uhr Rolf Isaacsohn, Katrin Ikhilman und Steffen Held. Der überlebende der Shoa spricht mit der Studentin und dem Historiker im Ariowitsch-Haus in der Hinrichsenstraße 14 über sein Leben. Der Eintritt ist kostenlos.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Start in die neue Woche,

Ihr Matthias Roth

Newschef

Abonnieren Sie auch

Heiterblick

Alle zwei Wochen berichtet Reporter Josa Mania-Schlegel über Themen, die die Stadt bewegen - und ihn selber.

Hier abonnieren

LVZ