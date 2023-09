﻿Oktoberfeste in Leipzig und der Region: Es ist Zeit für Dirndl, Lederhose und das Maß Bier

Weltweit gehört das Münchner Oktoberfest zu den größten Volksfesten. Auch in Leipzig und der Region ist die „Wiesn“-Gaudi mit Trachten, Dirndl und Lederhosen angesagt. Hier finden Sie eine Übersicht, wo in der Messestadt und vor den Toren Leipzig „o’zapft“ wird.

Leipzig. Wer gerne laut und ausgelassen feiert, sollte sich die Oktoberfeste in und um Leipzig vormerken. Denn nicht nur auf der Wiesn in der bayerischen Landeshauptstadt geht ab Sonnabend zum 188. Mal die Post ab. Auch in Leipzig geben Schlagerstars ihre Partysongs zum Besten und das Bier fließt in Strömen. Worauf sich die Feierlustigen in Leipzig und der Region freuen können, haben wir in einer chronologischen Übersicht für Sie zusammengestellt.