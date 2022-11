﻿Online-Plattform will Galeria-Filialen kaufen – aber nicht in Leipzig

Ein Detmolder Internet-Händler möchte dem insolventen Galeria-Karstadt-Kaufhof-Konzern 47 Filialen abkaufen. Leipzig steht nicht auf der Wunschliste. Ein schlechtes oder ein gutes Zeichen?

Leipzig. Die Hinweise verdichten sich: Das Leipziger Galeria-Kaufhof-Warenhaus gehört offenbar nicht zu den Filialen, deren Schließung der Konzern im Rahmen seines aktuellen Insolvenz-Verfahrens plant. Jedenfalls taucht der Standort nicht auf einer Wunschliste des Online-Händlers "Buero.de" auf, die dessen Vorstandsvorsitzender Markus Schön nach Medienberichten jetzt bei Galeria-Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz eingereicht hat. Dagegen zählt die Filiale in Chemnitz durchaus zu den 47 Niederlassungen, die "Buero.de" übernehmen möchte. In der Branche wird darin eher ein gutes Zeichen für Leipzig als für Chemnitz gesehen.

Wie berichtet, hatte Galeria-Karstadt-Kaufhof-Chef Miguel Müller Ende Oktober angekündigt, mindestens ein Drittel der bundesweit 131 Warenhäuser zu schließen. Welche betroffen sind, solle aber frühestens Ende Januar bekanntgegeben werden, hieß es. Damit ist in den Städten das Rätselraten losgegangen. Das Kaufhaus in Chemnitz stand bereits vor zwei Jahren auf der Liste, als der Konzern schon einmal in einem Insolvenzverfahren steckte. Damals wollte Galeria-Karstadt-Kaufhof zunächst 62 Häuser dicht machen, beließ es aber am Ende bei 42. Zu den Standorten, die in letzter Minute erhalten blieben, gehörten neben Chemnitz unter anderem Goslar, Leonberg, Leverkusen und Singen – für sie alle interessiert sich nun "Buero.de".