Mehr Licht für „Völki“, Nikolaikirche, Oper und Co.: Leipzig strahlt Gebäude wieder an

Oper, Gewandhaus und Co. werden wieder angestrahlt. Leipzig schaltet seine nächtliche Effektbeleuchtung wieder an. Das kann drei bis vier Wochen dauern.

Noch ist es abends an der Nikolaikirche dunkel. Die Stadt Leipzig wird Schritt für Schritt öffentliche Gebäude und touristische Ziele wieder anstrahlen. Die Priorität liegt dabei zunächst auf der Innenstadt.

Leipzig. Leipzig rückt seine nächtliche Stadtsilhouette wieder ins Licht. Schritt für Schritt werden insgesamt 238 öffentliche Gebäude und touristische Ziele, darunter auch Brücken und Plätze, wieder angestrahlt.

Hintergrund: Wegen der Energiesparverordnung der Bundesregierung musste die Beleuchtung an vielen öffentlichen Gebäuden und Zielen ab Juli 2022 abgeschaltet werden. Anlass dafür war die unsichere Versorgungslage, die als Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine eingetreten war. Auch Brunnen in Leipzig wurden seitdem nicht mehr erleuchtet.

Wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte, wurde in verkehrsschwachen Zeiten von 22 Uhr bis 6 Uhr zudem bei geeigneten Leuchten die Leistung reduziert, was bei konventionellen Leuchtmitteln eine 30-prozentige Energieeinsparung und bei den LED-Leuchten um bis zu 50 Prozent ermöglichte.

Anlagen werden auf Schäden kontrolliert

Wie schnell geht die Wiederinbetriebnahme? „Das Einschalten der Effektbeleuchtung erfolgt schrittweise und kann drei bis vier Wochen dauern“, sagt eine Sprecherin der Stadtverwaltung auf LVZ-Nachfrage. Die Techniker schauen sich immerhin 238 Gebäude, Plätze, Brücken und ähnliche touristische Ziele an. Dabei müssten alle Anlagen auf eventuell eingedrungene Feuchtigkeit kontrolliert werden, damit bei der Zuschaltung kein Schaden entsteht. Die Priorität liege dabei auf der Innenstadt, heißt es. Dort gibt es besondere Orte als Lichtinseln – eben markante Gebäude wie das Alte Rathaus, die Nikolaikirche oder die Oper. Das Völkerschlachtdenkmal ist derzeit ebenfalls reduziert beleuchtet. Auch das ändert sich wieder.

Einsparung durch Dimmen der Straßenbeleuchtung

Was hat das Ausschalten der Effektbeleuchtung gebracht? Durch das Ausschalten und Dimmen der Beleuchtung konnten seit Ende Juli insgesamt rund 1,32 Millionen Kilowattstunden eingespart werden. Das entspricht einer Reduzierung von 12 Prozent gegenüber dem Normalbetrieb. Die Einsparung gehe im Wesentlichen auf das Dimmen der Straßenbeleuchtung zurück, heißt es im Rathaus. Die Abschaltung der öffentlichen Gebäudeanstrahlung hatte hingegen nur einen sehr kleinen Effekt. Weil die gedimmte Straßenbeleuchtung sich bewährt hat und ein hohes Energiesparpotenzial bietet, wird sie beibehalten.