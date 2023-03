Imbissbetreiberin Birgit Hofmann: „Es ist schwierig, für die Rente vorzusorgen”

Birgit Hofmann (63) arbeitete in der DDR bei der Handelsorganisation und in der Statistik. Die Wende brachte einen Neuanfang – als Gastgeberin in „Hofmann’s Hütte“ auf dem Oschatzer Altmarkt. Lesen Sie, was die Selbstständige glücklich macht und was ihr Sorgen bereitet.