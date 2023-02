﻿Ostdeutsches Zukunftszentrum: Jury besucht Leipzig als letzte Bewerberstadt

Schon nächste Woche könnte die Entscheidung über das 200-Millionen-Euro-Projekt des Bundes fallen. Am Dienstag besuchte die 15-köpfige Jury für das ostdeutsche Zukunftszentrum Leipzig, das sich gemeinsam mit Plauen um den Zuschlag beworben hat.

„Unterwegs zu den Menschen“ lautet einer der Slogans, mit dem sich Leipzig und Plauen gemeinsam um das ostdeutsche Zukunftszentrum bewerben. Die Oberbürgermeister Burkhard Jung und Steffen Zenner (rechts) gaben nach der Jury-Präsentation ein kurzes Statement für die Medien am Zukunftszug im Leipziger Hauptbahnhof ab.

Leipzig. Das Rennen um den besten Standort für ein Zukunftszentrum in Ostdeutschland geht ins Finale. Am Dienstag besuchte die 15-köpfige Jury die Messestadt Leipzig. In der Spielstätte „Diskothek“ vom Schauspielhaus wurde die gemeinsame Bewerbung der Städte Plauen und Leipzig für das Großprojekt des Bundes präsentiert.

Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) warb vor Ort für die Bewerbung aus dem Freistaat. „Wir haben viel zu bieten. Hier hat die Friedliche Revolution stattgefunden“, sagte er im Anschluss. „Wir wissen, Zukunft braucht ein Fundament und das haben die Städte Leipzig und Plauen zu bieten.“ Deshalb sei es richtig, wenn das Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation – so der offizielle Titel – nach Sachsen kommt.

MP Kretschmer: „Der Funke ist übergesprungen“

Kretschmer lobte die beiden Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) und Steffen Zenner (CDU). Sie hätten mit ihrem Team eine fantastische Präsentation abgeliefert. „Ich glaube, der Funke ist übergesprungen und jetzt geht es darum, Daumen zu drücken, damit sie es am Ende auch werden“, so der Ministerpräsident.

Auch Ministerpräsident Michael Kretschmer (rechts) unterstützte die sächsische Bewerbung. Im Anschluss plauderte er im Leipziger Hauptbahnhof mit den beiden Lokführern des Zukunftszuges, Jens Lüttchen (links) und Dirk Kühne. © Quelle: André Kempner

Bekanntlich will der Bund in Ostdeutschland für etwa 200 Millionen Euro eine Institution schaffen, die die Erfahrungen mit den Umbrüchen nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 1989 würdigt. Geplant sind drei Säulen: Forschung, ein Kulturzentrum sowie ein Bereich für Gespräche, Austausch und Schlussfolgerungen. Das Zentrum mit rund 200 Beschäftigten könnte bis zu eine Million Besucher im Jahr anziehen, hofft der Bund als Auslober. In die Endrunde haben es fünf Standorte geschafft: Frankfurt/Oder, Jena, Eisenach, Halle/Saale sowie als Tandem-Bewerbung Plauen und Leipzig.

Jede Bewerbung bekam fünf Stunden Zeit

Zu der Jury aus neun Frauen und sechs Männern gehören viele im Osten besonders bekannte Namen – wie die frühere Stasi-Beauftragte Marianne Birthler oder die Ex-Politiker Cornelia Pieper, Matthias Platzeck und Thomas de Maizière. Vorsitzende ist die aus Magdeburg stammende SPD-Bundestagsabgeordnete Katrin Budde. Sie achtete dem Vernehmen nach sehr genau darauf, dass alle Kandidaten gleiche Chancen erhalten. Das drückte sich auch in den Besuchszeiten bei den Bewerbern aus, die auf jeweils rund fünf Stunden begrenzt blieben.

Plauens OBM Zenner konnte die Jury deshalb nicht in seiner Heimatstadt empfangen. Dennoch bezeichnete er die gemeinsame Bewerbung mit Leipzig nach der Präsentation im Schauspielhaus als Glücksfall. „Wir sind heute sehr zufrieden“, sagte er vor dem 90 Meter langen Prototypen eines Zukunftszuges, mit dem die sächsischen Bewerber – im Falles des Erfolgs – ihre stationären Zentren in den beiden Städten mobil ergänzen wollen. Der Zug hielt am Dienstag im Leipziger Hauptbahnhof.

Interessierte Nachfragen zu Baugrundstücken

Unter anderem zu dem Plauener Baugrundstück am Neustadtplatz habe es viele interessierte Nachfragen aus der Jury gegeben, berichtete Zenner. Ein Vorteil des sächsischen Tandems sei, dass es die Inhalte des Zukunftszentrums auch in die ländlichen Gegenden Ostdeutschlands transportieren würde, die sich nach der deutschen Einheit oft als abgehängt und perspektivlos empfunden hätten. „Wenn man die Transformationsgeschichte erzählen will, muss man beide Seiten darstellen. Metropolen wie Leipzig haben sehr profitiert, Plauen und der ländliche Raum leider lange nicht.“

Genau dieser Dualismus verleihe der Bewerbung beider Städte Spannung, sagte Leipzigs OBM Jung. Sie biete einerseits ein ausgezeichnetes Forschungsnetzwerk, touristische Infrastruktur und gute internationale Verbindungen, andererseits widme sie den Problemfeldern breiten Raum. „Das zeigt die ganze Bandbreite, was die Menschen bewegt und was sie seit 1989 erlebt haben, was sie auch heute bewegt im Hinblick auf das Klima, den Krieg oder die Existenzfragen nach Corona – letztlich auch im Hinblick auf die Demokratie-Frage.“

Entscheidung könnte nächste Woche fallen

Plauen und ebenso Leipzig mit dem Bauplatz im Matthäikirchhof, den die Jury am Dienstag bei Temperaturen um den Gefrierpunkt besichtigte, wollten authentische Orte der Friedlichen Revolution für das Zukunftszentrum zur Verfügung stellen. „Dort, wo 1989 die Kerzen standen und wo die Veränderungen möglich gemacht wurden, hätten wir ideale Orte, um die Zukunftsfragen zu diskutieren und Zukunft zu bauen“, betonte Jung. „Ich glaube, dass die Menschen dieses Authentische wollen.“

Für die Jury, die oft auch kritisch nachgefragt habe, war Leipzig die letzte Besuchsstation. Nächste Woche will sie sich erneut treffen und wahrscheinlich ihre Empfehlung an die Bundesregierung beschließen, welche Bewerbung den Zuschlag erhalten soll. Nach dem Besuch in Frankfurt/Oder vor zwei Wochen hatte der dortige OBM René Wilke (Linke) erklärt, er könne sich nicht vorstellen, dass das Bundeskabinett die Empfehlung der Jury noch mal in Frage stellt.