Fast alle Lokale, die aktuell einen Osterbrunch in Leipzig anbieten, sind bereits ausgebucht. In einigen stehen noch wenige Tische zur Verfügung. Hier eine Auswahl.

Osterbrunch gibt es in diesem Jahr auch im Dolden Mädel – Braugasthaus im Bayerischen Bahnhof in Leipzig.

Osterbrunch in Leipzig: In diesen Restaurants gibt es noch freie Plätze

Leipzig. In den meisten Restaurants, die einen Osterbrunch in Leipzig anbieten, sind die Tische an den Feiertagen bereits ausgebucht. Die LVZ hat sich umgehört und fünf Restaurants gefunden, bei denen am Osterwochenende ein spätes Frühstück möglich ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dölden Mädel – Braugasthof im Bayerischen Bahnhof

Für 39 Euro pro Person bekommen die Gäste in festlicher Osteratmosphäre ein Frühstück serviert – es gibt also kein Büffet. Kinder bis fünf Jahre essen kostenlos mit. Kinder zwischen sechs und elf Jahren zahlen 19,50 Euro pro Kopf. Der „Osterschlemmerbrunch“ steigt am Ostersonntag und Ostermontag jeweils von 10 bis 14.30 Uhr.

Wo? Bayerischer Bahnhof, Bayrischer Platz 1, 04103 Leipzig

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anmeldung auf der Website unter diesem Link.

Der Eingang zum Braugasthaus Dölden Mädel im Bayerischen Bahnhof in Leipzig. © Quelle: André Kempner

Blauer Salon

Im Blauen Salon gibt es am Ostersonntag ab 10 Uhr neben kulinarischer Verpflegung auch einen Angriff auf die Lachmuskeln. Unter dem Motto „Lach mit Biss“ findet ein Kabarett-Brunch mit dem Duo „Troendle & Callenbach“ statt. Für das leibliche Wohl sorgt ein Büfett inklusive Getränken wie Orangen- und Apfelsaft, Kaffee, Tee und Wasser. Zur Begrüßung wird ein Gläschen Sekt gereicht. Das Komplettprogramm kostet 44,90 Euro pro Person.

Wo? Markt 9, 04109 Leipzig

Anmeldung telefonisch unter 0341 / 520 300 00.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So oder so ähnlich könnte er aussehen: der Osterbrunch im Blauen Salon mit Blick auf den Markt. © Quelle: privat

Barfusz

Im Barfußgässchen im Leipziger Zentrum erwartet die Gäste am Ostersonntag und Ostermontag (10-14 Uhr) ein Brunch inklusive Begrüßungssekt. Highlights: Es wird eine Eierstation mit Rührei und Omelette geben sowie diverse Waffeln. Kostenpunkt: 28,90 Euro pro Person.

Wo? Markt 9, 04109 Leipzig

Anmeldung telefonisch unter 0341 / 962 86 24 oder per Mail an info@barfusz.de.

Noch herrscht Leere. Zu Ostern aber sicherlich gut gefüllt: Barfusz im Leipziger Zentrum. © Quelle: André Kempner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Frankenstube

Wer es uriger mag, für den ist die Frankenstube der Anlaufpunkt Nummer Eins. In der charmanten Kneipe bieten die Wirtsleute Schuster am Samstag, 8. April, ab 10 Uhr einen Osterbrunch: klassisches Büfett mit Käse und Wurst, Brot, Brötchen, Rührei und Speck. Zudem wird auch zum Mittagessen gebeten: Kaninchenbraten sowie Kasseler im Teigmantel dazu Gemüse. Das Ganze für 18 Euro pro Person. Es wird um eine Anzahlung in Höhe von 10 Euro gebeten.

Wo? Wurzener Straße 22, 04315 Leipzig

Anmeldung telefonisch unter 0178 / 638 12 79

Normalerweise urige Kneipe, zu Ostern Schlemmerparadies: die Frankenstuben in der Wurzener Straße. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Barthels Hof

Kein klassischer Osterbrunch dafür ein spezielles Ostermenü bietet Barthels Hof. Ab jeweils 11.30 Uhr können Gäste sich aufs Osteressen stürzen. Als Hauptgang gibt es gebratenen Lammrücken in Bärlauchkruste an Erbsenpüree mit Speckbohnenbündel. Um Anmeldung wird gebeten. Der Preis fürs 4-Gänge-Menü: 42 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wo? Hainstraße 1, 04109 Leipzig

Anmeldung telefonisch unter 0341 / 14 13 10 oder per Mail an info@barthels-hof.de