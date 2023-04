﻿Osterfeuer in Leipzig und Umland – und was Ostern rund um Leipzig noch los ist

Osterfeuer sind im Leipziger Stadgebiet eher eine Seltenheit – rund um Leipzig laden Vereine und Feuerwehren dafür umso häufiger zum traditionellen Feuer. Wo es in Leipzig und den Nachbarstädten Osterfeuer gibt – und was über die Feiertage außerdem los ist.

Leipzig/Umland. Schon seit dem 11. Jahrhundert gelten Osterfeuer in Deutschland als Tradition, und auch heute sind sie aus der Region Leipzig nicht mehr wegzudenken. Während in der Stadt selbst große Osterfeuer eher Seltenheitswert haben, wird der Brauch in den kleineren Städten umso mehr am Leben gehalten. Und auch sonst ist im Neuseenland einiges los am Osterwochenende – ein Überblick.