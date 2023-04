Gottesdienste von Gründonnerstag bis Ostermontag in Leipzig und Umgebung

Auch in der Leipziger Thomaskirche finden an den Kar- und Ostertagen zahlreiche Gottesdienste statt.

Leipzig. Die Kirchgemeinden in Leipzig und im Umland erinnern von Gründonnerstag bis Ostermontag an das Leiden und Sterben Jesu Christi sowie dessen Auferstehung von den Toten. Wo diese wichtigsten Feste für Christinnen und Christen im Kirchenjahr in hiesigen Breiten gefeiert werden, steht hier. Wobei diese Abkürzungen verwendet werden: (FGD) = Familiengottesdienst, (A) = Abendmahl, (x) = mit Kindergottesdienst, (H) = Hörhilfe.

Evangelische Kirche in Leipzig

Andreasgemeinde, Gemeindehaus Scharnhorststr. 21: Do. 18.30 Uhr Kerstin Kluge; Fr. 10 Uhr (A) Pf. i.R. Michael Jahn; 15 Uhr Pf. Laskowski

Andreasgemeinde, Pavillon der Hoffnung Puschstr. 9: So. 6 Uhr Ostermette, Pf. i. R. Bergmann; Mo. 10 Uhr Pilgern zum Ostermontag

Bethlehemgemeinde (H) Do. 17 Uhr (A) Pf. Dr. Bergner; Fr. 10 Uhr (x) Pf. Dr. Bergner; So. 5.30 Uhr Ostermette, Pfarrerin Dohrn, Pf. Dr. Berger; 10 Uhr (FGD) Pf. Dr. Berger, Gemeindepädagogin Schicketanz; Mo. 10 Uhr (A) mit Kantorei, Pfarrerin Dohrn, Vikarin Kalmakhelidze

Michaelis-Friedens-Kirchgemeinde, Gemeindehaus Do. 18 Uhr (FGD) Pf. Dr. Günther

Michaelis-Friedens-Kirchgemeinde, Friedenskirche Fr. 10 Uhr (A) Vikarin Stephanie Klumpp; So. 6 Uhr Ostermette mit Taufen, Pfarrerin Deeg

Michaelis-Friedens-Kirchgemeinde, Michaeliskirche Fr. 15 Uhr Musikalische Andacht, Pf. Dr. Günther; So. 10 Uhr Festgottesdienst mit Taufen, Pf. Dr. Günther; Mo. 10 Uhr (A) Pfarrerin Deeg

Nikolaikirche (H) Do. 17 Uhr (FGD) mit Erstabendmahl, Pf. Stief; Fr. 10 Uhr (A; x) Superintendent Feydt; So. 10 Uhr (A; x) mit Osteroratorium von J. S. Bach, Pf. Stief; Mo. 10 Uhr mit Posaunenchor, Prädikantin Stief

Universitätskirche St. Pauli Fr. 11 Uhr (A) mit Universitätskantorei, Prof. em. Dr. Lux; So. 11 Uhr (A) Prof. Dr. Dr. Schüle

Peterskirche Do. 19.30 Uhr (A) mit Kantorei, Pfarrerin Dohrn, Vikarin Kalmakhelidze; Fr. 15 Uhr Andacht zur Sterbestunde, Pfarrerin Dohrn, Vikarin Kalmakhelidze; Sa. 22 Uhr Osternacht, Pfarrerin Dohrn; So. 10.30 Uhr (A) mit Vokalsolisten und Trompeten, Pfarrerin Dr. Menzel

Thomaskirche (H) Fr. 9.30 Uhr Landesbischof Tobias Bilz, Pf. Hundertmark, Thomanerchor unter Leitung von Andreas Reize; Fr. 15 Uhr Pf. Hundertmark, Kammerchor Josquin des Préz unter Leitung von Clemens Flämig; So. 6 Uhr Ostermette mit Thomanerchor, Pfarrerin Taddiken, Pf. Hundertmark; 9.30 Uhr Festgottesdienst mit Bachkantate „Christ lag in Todesbanden“, Pfarrerin Taddiken, Gesangssolisten, Thomanerchor, Gewandhausorchester; 18 Uhr (A) Singegottesdienst mit Posaunenchor, Pf. Hundertmark; Mo. 9.30 Uhr Rev. Dr. Moore; 18 Uhr (A) Rev. Dr. Moore

Anger-Crottendorf (H) Fr. 15 Uhr Andacht zur Sterbestunde; So. 6 Uhr Ostermette im Pfarrgarten; 10 Uhr (FGD)

Baalsdorf Do. 19.30 Uhr Getsemani-Andacht mit Flötenkreis, Lektorin Gothe; So. 10 Uhr (FGD) mit Spatzenkurrende, Pfarrerin Markert

Böhlitz-Ehrenberg Do. 18 Uhr Tischabendmahl, Pf. i. R. Enders; 10 Uhr (x) Pfarrerin Wagner; 15 Uhr Andacht zur Sterbestunde, Pf. i. R. Enders; So. 5.30 Uhr Osternacht, Pf. i. R. Enders; 10 Uhr (A, x) Pfarrerin Wagner

Connewitz Do. 18 Uhr (A) Pfarrerin Alber; Fr. 15 Uhr Musikalische Andacht mit Motetten von Schütz und Chören aus der Johannespassion, Vikar Hofmann; So. 5 Uhr Osterfeuer auf dem Friedhof, Meusdorfer Str. 80, Pf. Reichl; 6 Uhr Ostermette, Pfarrerin Alber, Pf. Reichl, Vikarin Bärwald-Wohlfarth; 10.30 Uhr (A; x) Pf. Reichl, Vikarin Bärwald-Wohlfarth

Dösen Johanniskirche Do. 19 Uhr (A) Pf. Bohne

Engelsdorf (H) Fr. 10 Uhr (A) Pf. Schirmer; So. 14 Uhr (FGD) Pf. S. Weber

Eutritzsch Do. 17 Uhr Tischabendmahl, Pf. Dr. Amberg; Fr. 15 Uhr (x) Musikalische Andacht, Pf. Dr. Amberg; So. 10 Uhr (A; x) Pf. Dr. Amberg

Gohlis, PAX-Jugendkirche Do. 19 Uhr Gründonnerstagsmahl der Jugendkirche

Gohlis, Versöhnungskirche Do. 19.30 Uhr Tischabendmahl, Pf. Ziegl-schmid; Fr. 10 Uhr (A; x) Pf. Zieglschmid; So. 6 Uhr (A) und 10 Uhr (FGD) Pf. Zieglschmid; Mo. 10 Uhr Pf. Dr. Amberg

Großzschocher Fr. 15 Uhr Musikalische Andacht mit Solisten, Kantorei und Instrumentalisten; So. 10 Uhr (FGD) mit Erstabendmahl

Grünau, Pauluskirche (H) Fr. 15 Uhr; So. 5 Uhr (A) Ostermette; 10 Uhr (A)

Grünau, Schönau Do. 19 Uhr (A); Mo. 10 Uhr

Gundorf Fr. 14.30 Uhr Pf. i. R. Jacob; So. 6 Uhr Pfarrerin Führer; Mo. 10 Uhr Pfarrerin Führer

Hirschfeld Do. 18 Uhr (A) Pf. Samuel Weber

Hohenheida So. 10.30 Uhr Prädikant Erler

Holzhausen, Kirche Zuckelhausen Do. 18 Uhr Tischabendmahl, Pf. Schirmer; Fr. 10.15 Uhr Ökumenischer Jugendkreuzweg, Pf. Samuel Weber; So. 6 Uhr Pf. Schirmer

Kleinzschocher Do. 17 Uhr Tischabendmahl, Pf. Staemmler-Michael, Vikarin von Ulmenstein; Fr. 9.30 Uhr Vikarin von Ulmenstein; So. 5 Uhr (A) und 9.30 Uhr (A) Pf. Ziera

Knauthain Do. 19 Uhr Tischabendmahl; So. 5 Uhr (A)

Knautnaundorf Sa. 19 Uhr Lichterandacht mit Agapemahl

Lausen So. 9 Uhr Lektorin Wummel

Leutzsch Fr. 15 Uhr Andacht zur Sterbestunde mit Kantorei, Pfarrerin Wagner; So. 6 Uhr Ostermette mit Osterfrühstück, Pfarrerin Wagner; Mo. 10 Uhr (A) Pf. i. R. Jacob

Liebertwolkwitz Fr. 15 Uhr Pf. Schirmer; So. 10.15 Uhr (FGD) Gemeindepädagogin Kiffner

Lindenau, Nathanaelkirche Do. 18 Uhr (A, x) Pf. Führer; Fr. 10 Uhr (A, x) Pf. Führer; 15 Uhr Andacht zur Sterbestunde; Sa. 18 Uhr Andacht; So. 6 Uhr Osternacht; 10 Uhr (A, x) Pf. Führer; Mo. 10 Uhr (A, x) Pf. Führer

Lindenau-Plagwitz, Matthias-Claudius-Heim Weißenfelser Str. 18: Fr. 11 Uhr Vikarin von Ulmenstein; So. 9.30 Uhr (A) Pf. Staemmler-Michael, Vikarin von Ulmenstein

Lindenthal Fr. 9 Uhr Pf. Dr. Hein; So. 10 Uhr (FGD) Pfarrerin Bartels

Lößnig, Gethsemanekirche Fr. 10 Uhr Prädikantin Böhner, Singkreis; Mo. 10 Uhr (A) Vikarin Bärwald-Wohlfarth

Lützschena, Schlosskirche Fr. 10.30 Uhr Pfarrerin Bartels; So. 10 Uhr (A; x) Festgottesdienst Pf. Dr. Hein

Marienbrunn (H) Do. 17 Uhr Passionsandacht, Frau Kühn; Fr. 10 Uhr (A) Pf. Sirrenberg; So. 6 Uhr Liturgische Osternacht, Pf. Sirrenberg; 10 Uhr (A) Pf. Sirrenberg, Frau Branz; Mo. 10 Uhr mit Kantorei, Pf. Sirrenberg

Miltitz Do. 19 Uhr Tisch-Agapemahl, Ines Fleischer; Fr. 9 Uhr Passionsandacht, Pf. Zemmrich; Mo. 10.30 Uhr (A) Pf. Zemmrich

Mockau Do. 18 Uhr (A) mit Konfirmanden, Pfarrerin Berger-Lober; Mo. 10.30 Uhr (A) Pf. Taut

Möckern Fr. 9 Uhr Pfarrerin Bartels; 15 Uhr Passionsmusik; So. 6 Uhr (A) Osternacht, Pfarrerin Bartels; Mo. 10 Uhr (A) Pf. i.R. Thomas Müller

Mölkau Fr. 10 Uhr (A) Pf. Markert; So. 6 Uhr Pf. Wedow

Neustadt Do. 19 Uhr (A) Pf. Stief; Fr. 15 Uhr Superintendent Feydt; So. 10 Uhr (A; x) Pf. Laskowski

Paunsdorf Mo. 10 Uhr (A) Kirchspielgottesdienst, Pf. Schirmer

Plaußig Fr. 15 Uhr Musikalische Andacht, Herr Baumgärtel; Sa. 20.15 Uhr Andacht, Pf. Piehler, anschl. Osterfeuer

Portitz Mo. 10.30 Uhr (FGD) Gemeindepädagoge Rentsch, Pf. Piehler

Probstheida (H) Do. 19 Uhr (A) Pf. Weber; Fr. 15 Uhr Pf. Weber; So. 10 Uhr (FGD) Pf. Weber, Frau Hühler; Mo. 10 Uhr (A) Pf. i. R. Dr. Kießig

Rehbach Mo. 10 Uhr Regionalgottesdienst, Pf. Meulenberg

Reudnitz So. 18 Uhr (A)

Rückmarsdorf Do. 19.30 Uhr (A) Sup. i. R. Vollbach

Schleußig Do. 19 Uhr Tischabendmahl mit Konfirmanden der 7. Klasse, Pf. Ziera; Fr. 9.30 Uhr Pfarrerin Langner-Stephan; 15 Uhr Musikalische Andacht; So. 9.30 Uhr (FGD) mit diakonischer Aktion, Pfarrerin Langner-Stephan

Schönefeld So. 5 Uhr Ökumenisches Osterfeuer, Pf. Taut; 10.30 Uhr (FGD) Pf. Taut, Dipl.-Theologin Gramm

Seegeritz Do. 17 Uhr (A) Pf. Piehler

Sellerhausen Do. 19 Uhr Tischabendmahl mit Blockflötensextett, Pf. Dr. Wedow; Fr. 15 Uhr Musikalische Andacht, Pf. Dr. Wedow; So. 6 Uhr; 10 Uhr (FGD) mit Kurrenden und Kantorei, Pf. Wedow

Sommerfeld Fr. 15 Uhr Ökumenischer Kreuzweg der Jugend, Pf. Samuel Weber; So. 6 Uhr Osternacht mit Taufe in der Friedhofkapelle, Pf. S. Weber; 10 Uhr (FGD) Pf. S. Weber

Stötteritz (H) Do. 18 Uhr (A) als Tischabendmahl, Pfarrerin Busch und Prädikant Berger; Fr. 10 Uhr Prädikant Berger, 15 Uhr Andacht zur Sterbestunde Jesu mit einem Kreuzweg in Bildern, Pfarrerin Busch; Sa. 15 bis 17 Uhr Offene Kirche zum Seufzen und Aufatmen; So. 5.15 Uhr Osternacht, Pfarrerin Busch; 6.15 Uhr Andacht auf dem Hügel an der Augustinerstraße; 10 Uhr Gottesdienst für alle Generationen, mit Taufe, Pfarrerin Busch und Gemeindepädagoge Reinhart

Thekla Fr. 15 Uhr Passionsmusik zur Sterbestunde, Pf. Taut; So. 5.30 Uhr Osternachtfeier, Pfarrerin Berger-Lober

Thonberg Fr. 10 Uhr (A) Pf. Keller; So. 10 Uhr (FGD) Pf. Keller; Mo. 10 Uhr Schwesterkirchgottesdienst, Pf. Keller

Wahren (H) Do. 18 Uhr (x) Erstabendmahl, Pf. Dr. Hein; Fr. 10.30 Uhr (x) Pf. Dr. Hein; So. 7 Uhr Ostermette, Pf. Dr. Hein

Wiederitzsch Do. 19 Uhr Tischabendmahl, Pfarrerin Arndt, Vikar Voigt; Fr. 10 Uhr Pfarrerin Arndt, Vikar Voigt; So. 6 Uhr (A) Pfarrerin Arndt, Pf. a. D. Dr. Arndt, Vikar Voigt; Mo. 10 Uhr (A) Pfarrerin Arndt, Vikar Voigt

Kapelle im Diakonissenhaus (H) Do. 18 Uhr (A) Pfarrerin Beyer; Fr. 14.30 Uhr Liturgische Andacht, Pfarrerin Beyer; So. 5 Uhr Ostermette, Pfarrerin Ellinger; 9.30 Uhr Pfarrerin Beyer

Andachtsraum im Diakonissenkrankenhaus Fr. 9.30 Uhr (A) Pfarrerin Ellinger

Andachtsraum im Universitätsklinikum Liebigstr. 20: Fr. 10 Uhr Karfreitagsgottesdienst (FFP2-Maske erforderlich)

Landeskirchliche Gemeinschaft Comeniusstr. 28: Fr. 15 Uhr (A) Pastor Steeger; So. 10 Uhr Ostergottesdienst, Pastor Steeger

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde (Baptisten) Bernhard-Göring-Str.18-20: (H) Do. 19.30 Uhr (x) Passionsabend; So. 10 Uhr (x) Pastor Krause

Evangelisch-Reformierte Kirche Tröndlinring 7: (H) Do. 18 Uhr (A) Taizé-Andacht mit Konfirmanden, Pfarrerin Bucksch; Fr. 10 Uhr (A) Pfarrerin Bucksch; So. 10 Uhr (A) Musikalischer Festgottesdienst mit Choralkantate „Auferstanden, auferstanden“ von M. Reger und Auszügen aus Bachs Osteroratorium, Pfarrerin Bucksch, Kantorei; Mo. 10 Uhr Lektor Borst, Musik: Psalmvertonungen von Monteverdi, Schütz, Praetorius und Gabrieli; Vokalsextett der HMT

Evangelisch-methodistische Bethesdakirche (H) Fr. 10 Uhr (A) Kreuzweggottesdienst, Pastorin Eibisch; So. 10 Uhr (x) Pastorin Eibisch

Evangelisch-methodistische Kreuzkirche (H) Fr. 9.30 Uhr (A) Pastorin Bonitz; So. 10 Uhr Festgottesdienst, Pastorin Bonitz

Evangelische Kirche im Umland

Dölzig So. 10 Uhr (x) Pf. i. R. Häußler

Großdalzig Fr. 13.30 Uhr Andacht zur Sterbestunde mit Bläsern, Christiane Werner; So. 6 Uhr Osternacht

Güldengossa So. 8.30 Uhr (A) Pf. Weber

Lindennaundorf Fr. 15 Uhr Andacht, Prädikant Weniger

Markkleeberg, Kirche St. Peter und Paul Fr. 15 Uhr Ökumenischer Gottesdienst, Pfarrerin Bickhardt-Schulz

Markkleeberg-Großstädteln So. 5.45 Uhr (A) Ostermette und Osterfeuer, Pfarrerin Bickhardt-Schulz

Markkleeberg-Ost, Auenkirche Fr. 15 Uhr Musik und Andacht, Pf. i. R. Dr. Kießig; So. 5.45 Uhr Lichtfeier mit Jugendchor und Osterfeuer, Herr Zeike; 10 Uhr (FGD) mit Kinderchor, Pf. Bohne

Markkleeberg-West, Martin-Luther-Kirche (H) Do. 10 Uhr (x) Andacht für Kinder und Eltern, Pf. Bohne; Fr. 10 Uhr Musikalischer Gottesdienst zum Kreuzweg, Pf. Bohne; So. 5.45 Uhr (A) Ostermette und Osterfeuer, Pf. Bohne; 10 Uhr Musikalischer Gottesdienst mit Osteroratorium von Bach, Pfarrerin Bickhardt-Schulz

Markkleeberg-Zöbigker, Fahrradkirche Mo. 11 Uhr Gottesdienst zur Eröffnung des Ostergartens, Pfarrerin Bickhardt-Schulz und LE-Gospelsingers, anschließend Anradeln nach Großdeuben

Markranstädt Do. 19.30 Uhr (A) Erstabendmahl, Pf. Zemmrich; Fr. 10.30 Uhr Musikalische Passionsandacht, Pf. Zemmrich; So. 10.30 Uhr (FGD) Pf. Zemmrich

Podelwitz Fr. 15 Uhr Andacht zur Sterbestunde, Pfarrerin Arndt, Vikar Voigt; So. 10 Uhr (FGD) mit Taufgedächtnis und Agapemahl, Pfarrerin Arndt, Vikar Voigt, Gemeindepädagogin Thiel

Quesitz Fr. 14.30 Uhr Passionsandacht, Pf. Zemmrich

Sehlis Do. 18.30 Uhr (A) Pf. Piehler

Störmthal Fr. 15 Uhr Pf. Weber; So. 5.45 Uhr (A) Pf. Weber, Pf. i. R. Dr. Kießig

Taucha Fr. 15 Uhr Musikalische Andacht, Pf. Piehler; So. 5.30 Uhr Osternachtfeier, Pf. Piehler; 10.30 Uhr Festgottesdienst mit Kantorei, Pf. Piehler

Tellschütz Fr. 14.15 Uhr Andacht zur Sterbestunde mit Bläsern, Christiane Werner

Wiederau Fr. 15 Uhr Andacht zur Sterbestunde mit Bläsern, Christiane Werner

Zwenkau Do. 19 Uhr Tischabendmahl; So. 10 Uhr (x)

Zwenkau, Johanniskirche auf dem Friedhof Fr. 15 Uhr Musikalische Andacht

Katholische Kirche in Leipzig und im Umland

Propsteikirche Nonnenmühlgasse 2 (H) Do. 20 Uhr; Fr. 10 Kreuzwegandacht für Kinder und 15 Uhr; Sa. 21 Uhr Osternacht; So. 10, 18 Uhr; Mo. 9, 11, 18 Uhr

Böhlitz Kapelle St. Hedwig Pestalozzistr. 17: Fr. 15 Uhr; Sa. 20 Uhr Wortgottesfeier; So 10 Uhr

Engelsdorf St. Gertrud Engelsdorfer Str. 298: Do. 18 Uhr (polnisch), 19.30 Uhr; Fr. 15 Uhr; Sa. 18.30 Uhr (polnisch); So. 5, 11.30 Uhr (polnisch); Mo. 9 Uhr

Gohlis St. Georg Platz d. 20. Juli 1944: Fr. 10 Uhr Kreuzwegandacht für Kinder und 15 Uhr; So. 5 Uhr, 10.30 Uhr; Mo. 10.30 Uhr

Grünau St. Martin Kolpingweg 1: Do. 19.30 Uhr Agapefeier und 21 Uhr Ölbergstunde; Fr. 10 Uhr Kreuzwegandacht für Kinder und 15 Uhr Wortgottesdienst; Sa. 22 Uhr; Mo. 9 Uhr

Leutzsch Kapelle St. Theresia Am langen Feld 29: So. 10.30 Uhr Wortgottesfeier

Lindenau Liebfrauen Karl-Heine-Str. 112: Do. 17.30 Uhr (polnisch) und 19 Uhr; Fr. 15 Uhr Wortgottesdienst und 18 Uhr (polnisch), 20 Uhr Jugendkreuzweg; So. 5 Uhr und 9 Uhr (polnisch); Mo. 9 Uhr (polnisch) und 10.30 Uhr

Reudnitz St. Laurentius Stötteritzer Str. 47: Do. 17 Uhr (Chrysostomus) und 19.30 Uhr; Fr. 15 Uhr; So. 5 Uhr, 10.30 Uhr und 14 Uhr (Chrysostomus); Mo. 10.30 Uhr Wortgottesfeier

Schönefeld Hl. Familie Ossietzkystraße 60: Do. 19 Uhr; Fr. 15 Uhr; Sa. 20 Uhr (vietnamesisch); So. 5, 15 Uhr (vietnamesisch); Mo. 10.30 Uhr

Süd St. Bonifatius Biedermannstraße 86: Do. 19 Uhr; Fr. 10 bis 12 Uhr Familienkreuzweg, 15 Uhr; Sa. 9 Uhr Karmette und Ostervigil für Familien um 20.30 Uhr; So. 5 Uhr und Vesper um 17 Uhr; Mo 10.30 Uhr

Wahren St. Albert Georg-Schumann-Straße 336: Do. 19 Uhr; Fr. 15 Uhr; So. 5 Uhr und 10 Uhr; Mo. 8.15 Uhr und 10 Uhr

Wiederitzsch St. Gabriel Georg-Herwegh-Straße 22: Fr. 15 Uhr; Sa. 22 Uhr; So. 9 Uhr; Mo. 9 Uhr

Markkleeberg St. Peter und Paul Pater-Kolbe-Straße 3: Do. 19 Uhr; Fr. 15 Uhr Ökum. Liturgie zum Karfreitag; So. 5 Uhr und 10.30 Uhr; Mo. 10.30 Uhr

Taucha St. Anna Sommerfelder Straße 20: Do. 19 Uhr; Fr. 10 Uhr Kreuzwehandacht für Kinder und 15 Uhr; So. 9 Uhr; Mo. 11 Uhr

Zwenkau Do. 19 Uhr; Fr. 15 Uhr; Mo. 8.30 Uhr

Sonstige

Ev. Gemeinde Elim Hans-Poeche-Straße 11: So. 10 Uhr Ostergottesdienst (H) mit Livestream (www.elim-leipzig.de)

Freie evangelische Gemeinde Ring-Café, Roßplatz 8-9: Fr. 10 Uhr Gottesdienst; So. 10 Uhr Familiengottesdienst