﻿Ostern in Leipzig: Von Auferstehung bis Eiersuche, von Friedensmärschen bis Reifenwechsel

Leipzig. Ostern – das ist nicht nur das bedeutendste christliche Fest oder die Suche nach versteckten Geschenken. Mit den Tagen um die Auferstehung Christi ist auch das Ende der Fastenzeit verbunden – und die sogenannte „O bis O“-Empfehlung für Autofahrer: Winterreifen sollten von Oktober bis Ostern aufgezogen sein. Auch die Friedensbewegung geht in diesen Tagen traditionell auf die Straße. Warum und wie beherzigen Leipzigerinnen und Leipziger Symbole, Rituale und Faustregeln? Was haben Familien zu Ostern vor? Und wie erklärt man eigentlich Kindern, was all die verschiedenen Facetten miteinander zu tun haben?

Familie: Wie Priska Lachmann ihren Kindern Ostern erklärt

Bloggerin Priska Lachmann (37) ist Mama und Theologin: Mit ihren Kindern Elise (5) und Hanna (10) hat sie längst das Haus österlich geschmückt, obwohl sie nach ihrem Glauben ansonsten das Ende der Passionszeit abwarten würde. © Quelle: André Kempner

Der Ostersonntag wird für Familie Lachmann sehr früh beginnen. Um 4 Uhr klingelt der Wecker. Mit ihren drei Töchtern machen sich die Eltern zum Osterfeuer ihrer Kirche auf. Im Gottesdienst wird der Pfarrer das Licht der Osterkerze weitergeben – und die dunkle Kirche wird sich allmählich erhellen. „Jedes Mal ein beeindruckendes Schauspiel“, findet Priska Lachmann.

Wenn dann die Rede davon sein wird, dass Jesus auferstanden ist, wird die fünfjährige Elisa vielleicht in stolzem Ton flüstern: „Juhu, Jesus ist aufgestanden. Ich bin heute auch sehr früh aufgestanden, Mama.“ Jedenfalls kennt die 37-Jährige solche Sätze aus früheren Jahren von ihren Kindern – von der heute zehnjährigen Hanna oder von Letizia, mittlerweile 14 Jahre alt.

Seit Priska Lachmann 2015 während ihres Theologiestudiums das Mamalismus-Blog ins Leben gerufen hat, verschränken sich Beruf und Familie bei ihr immerzu. Zumal sie als Bloggerin, Buchautorin und Journalistin parallel noch an einer Masterarbeit über Familien- und Paarberatung werkelt. Wie also erklärt die Expertin ihren Kindern Ostern zwischen Auferstehung und Osterhase? „Gar nicht so einfach“, gibt sie zu. „Zunächst ist es ja eine grausame Geschichte: Jesus stirbt am Kreuz.“

Am Karfreitag gibt die Familie auch der Trauer und den kindlichen Fragen zum Tod einen Raum. „Graue, herausfordernde Tage und Traurigkeit gehören zum Leben“, sagt Priska Lachmann. „Auch Kinder haben das schon erlebt.“ Der Ostersonntag sei dagegen ein Tag der Freude – „über Gottes Liebe zu uns“, betont sie. Auch der Freude über Ostereier und Geschenke? „Ja, das natürlich ebenso.“ Sie lacht. Als Dreifachmama feiere sie Ostern anders, als sie es tun würde, wäre sie ausschließlich Theologin: „Ja, doch. Wir haben schon vor drei, vier Wochen angefangen, das Haus zu dekorieren, obwohl doch eigentlich noch Passionszeit ist.“

Verzicht und Vorfreude gehen Hand in Hand: Die Mutter hat Netflix und Tiktok gefastet, Hanna, die mittlere Tochter, beschloss, weder Apfelmus, noch Zucker und keinen Zimt zu essen. Parallel stachen die Lachmanns aber Eier aus und malten sie an. „Zum ersten Mal haben wir sie mit Konfetti beklebt“ – ein Basteltipp im Mamalita-Blog.

„Gott hat uns mit der Auferstehung Jesu beschenkt, der Osterhase beschenkt uns zur Freude darüber mit Süßigkeiten“ – es ist gar nicht so schwer, für das christliche Ostern und die heidnischen Frühlingsbräuche einen gemeinsamen Nenner zu finden. „Unsere Jüngste glaubt an den Osterhasen, so wie man in dem Alter an Feen, Einhörner und andere mystische Wesen glaubt.“

Am Nachmittag des Ostersonntags plant Familie Lachmann mit den Großeltern einen Ausflug nach Colditz. Im Wald wird der Osterhase Eier und Geschenke verstecken. Es wird selbstgebackenen Osterzopf und zum ersten Mal Osterkekse in Möhren- und Hasenform geben. Tradition und Zeitgeist. „Das haben sich die Kinder gewünscht.“

Und am Ostermontag? Als Familien-Bloggerin hat sie da viele weitere Ideen parat, immerhin hat Priska Lachmann sogar ein Buch verfasst: „111 Orte für Kinder in Leipzig, die man gesehen haben muss“. Das Rittergut Kössern, das Schloss Püchau, der Schlosspark Lützschena seien faszinierende Ausflugsziele. In Höfgen könnten Familien bei einer Schnitzeljagd die Umgebung erkunden – „Rauszeit Höfgen“ nennt sich das Angebot. „Das macht richtig Spaß“, hat sie mit ihren Kindern selbst in Erfahrung gebracht. „Zumindest, wenn das Wetter mitmacht.“

Reifenwechsel: Temperatur schlägt „O-bis-O“-Regel

Auf Ansturm zum Reifenwechsel eingestellt: Hartmut Hirsch, Sven Blechschmidt und Mario Gramann (von links) in der Werkstatt von Auto Hirsch. © Quelle: André Kempner

Noch ist die Lage recht ruhig in der Kfz-Werkstatt Auto Hirsch in Leipzig-Lindenau. „Bis jetzt ist es noch zu kalt, als dass die Leute nach Reifenwechsel-Terminen fragen“, sagt Inhaber Hartmut Hirsch, zu dessen Team Mario Gramann, Frank Scarbatta, Kfz-Mechaniker Sven Blechschmidt und Büromitarbeiterin Ute Weber gehören. „Im Prinzip funktioniert die Floskel ,O bis O‘ eher als grobe Orientierung“, ergänzt Gramann. Weil das Osterfest von Jahr zu Jahr in einem Spielraum von bis zu fünf Wochen variiert, kann es auf einen kalten März oder einen frühlingshaften späten April fallen.

„Deshalb sind die Temperaturen der eigentliche Gratmesser“, so Gramann. Bis zu 150 Reifensätze der Kundschaft können im Lager des 1991 gegründeten Unternehmens untergebracht werden. Die Nachfrage für die Einlagerung liegt deutlich über der Kapazität. Der Reifenwechsel-Bedarf ist ungebrochen hoch, „denn viele Modelle wiegen mehr als früher, vor allem für SUVs“, sagt Inhaber Hirsch, „das macht man nicht mal locker vor der Haustür.“

Gestiegen ist die Nachfrage nach Ganzjahresreifen. „Mit denen kommen viele gut durch alle Jahreszeiten, weil die Winter deutlich milder geworden sind“, hat Kollege Gramann festgestellt. Apropos mild: Aus Erfahrung weiß er, was passiert, wenn sich das Wetter dauerhaft auf zweistellige Plusgrade eingepegelt. „Dann steht hier das Telefon nicht mehr still.“

Ostermärsche: Im Zeichen der Friedenstaube

Im Namen der Friedenstaube: Ostermärsche stehen im Zeichen von Abrüstung und Pazifismus. © Quelle: dpa/Bodo Schackow

Sie gehören seit 1960 zu den traditionellen Osteraktionen vor allem in der alten Bundesrepublik: die Ostermärsche im Zeichen der Friedenstaube. Den Anfang machten verschiedene pazifistische Gruppen vor 63 Jahren als Reaktion auf das „Godesberger Programm“ der SPD. Damals hatte der politische Kurswechsel der Partei die Proteste gegen den „Atom-Tod“ abgewürgt. Der viertägige Sternmarsch endete Ostern 1960 in Bergen-Hohne (Lüneburger Heide), wo auf einem der größten europäischen Truppenübungsplätze die US-Armee Raketen als Träger für Atomwaffen testete.

Das historische Vorbild, die Mutter aller Ostermärsche als Zeichen für Pazifismus und eine Welt ohne Waffen, stammt aus Großbritannien. 1958 wurde auf der Insel erstmals von Karfreitag bis Ostermontag vom Atomwaffenzentrum Aldermaston in das 80 Kilometer entfernte London marschiert. In der alten Bundesrepublik gab es in den 1970ern eine Unterbrechung. Ab 1980 bis 1989 fanden die Märsche in Westdeutschland statt, seit der politischen Wende werden sie auch in den neuen Ländern organisiert. Wobei die Teilnehmerzahlen im Osten mit denen der Demonstrationen während der Friedlichen Revolution 1989 gegen das SED-Regime nicht zu vergleichen sind.

Nach 2022 prägt auch in diesem Jahr der Krieg gegen die Ukraine das Motto der Ostermärsche. Schwerpunkt ist die Forderung nach Waffenstillstand und der Aufnahme von Friedensverhandlungen. Veranstalter ist ein Bündnis aus verschiedenen Friedensinitiativen. In Sachsen ist der Auftakt am Karfreitag auf dem Chemnitzer Neumarkt. Ab 10 Uhr hat die dortige Friedensinitiative zur Demo durch die Innenstadt aufgerufen.

In Leipzig wird der Ostermarsch am Karsamstag gestartet. Unter dem Motto „Für den Frieden! Nein zu Waffenlieferungen, Aufrüstung, Krieg und Sanktionen!“ ruft das hiesige Antikriegsforum ab 11 Uhr zum kleinen Leuschnerplatz. Nach diversen Aktionen wie dem Umschmieden eines Schwertes in eine Sichel startet eine Demo durch die City. Zudem sind in Sachsen Ostermärsche in Frankenberg, Kamenz und Wehlen angekündigt.

Fasten: Antje Schade gibt es Kraft

Fasten gibt ihr neue Energie: Antje Schade hat die Vorteile von gelegentlichem Verzicht auf Essen entdeckt. © Quelle: André Kempner

Ein bisschen hat sich Antje Schade geärgert. Eigentlich wollte die 48-Jährige das Fasten wie im Vorjahr bis zum Karsamstag durchziehen. „Schwach gemacht hat mich der unwiderstehliche Hasenbraten meiner Mutter. Und inzwischen esse ich auch wieder zu viel Schokolade“, sagt sie. Im Jahr zuvor, als sie zum ersten Mal heilfastete, war sie konsequent geblieben. Statt des 40-tägigen Verzichts auf Süßigkeiten, Alkohol und Fleisch zwischen Aschermittwoch und Ostern schwört Schade auf die komprimierte Variante des Fastens: sieben Tage komplett ohne feste Nahrung.

„Als leidenschaftliche Esserin wollte ich das letztes Jahr einfach mal ausprobieren, trotz so mancher Horrorgeschichten über Kopfschmerzen, Magenkrämpfe und permanenten Heißhunger“, erzählt die Bankangestellte. Was sie dann in der Gemeinschaft einer Fastengruppe erlebte und empfand, hat sie verblüfft. „Ich habe mich unfassbar wohl gefühlt.“ Das hatte mehrere Gründe: Sie hatte viel mehr Zeit, weil die Einkäufe und die Zubereitung von Essen wegfielen, sie spürte einen enormen Energieschub und sie war leistungsfähiger.

„In der Gruppe war der Tag mit Ritualen sowie Sporteinheiten und Wanderungen wunderbar strukturiert“, schildert die Leipzigerin. „Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich keinen Hunger, das war phänomenal.“ Sie wiederholte das Fasten im Herbst darauf und nun erneut ab dem 23. März – „mit immer demselben positiven Effekt“. Ihrem Freund hingegen ging es bei seinem Versuch weniger gut, „ihn hat das mental negativ beeinträchtigt. Er konnte das Hungergefühl nicht ausschalten.“

Antje Schade ist entschlossen, weiterhin auf Essen zu verzichten, vor allem in der Zeit vor Ostern. Weniger des Büßens wegen, „sondern weil mein Körper entgiftet und ich viel neue Kraft bekomme“. Auch wenn sie die Aufbautage – den behutsamen Übergang vom Fasten zur Nahrungsaufnahme – diesmal übersprungen hat. „Beim nächsten Mal klappt es wieder.“