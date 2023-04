﻿Ausflugtipps: Das können Leipzigerinnen und Leipziger zu Ostern unternehmen

Saisonstart

Neue Schau: Flugwelt Nobitz widmet sich Fliegerei der 1920er- und 30er-Jahre

Die Nobitzer Flugwelt startet am Karfreitag in die neue Saison. Während der Winterpause hat sich in den Ausstellungsräumen einiges getan. Schwerpunkt eines neuen Raumes ist die aufstrebende zivile Fliegerei in den 1920er- und 30er-Jahren.