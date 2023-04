Leere und Stille: Wie sich der Karsamstag in der Leipziger Pfarrei St. Trinitatis anfühlt

Wie erleben Kirchengemeinden das Osterfest, was passiert dort? Die LVZ begleitet die katholische Gemeinde St. Trinitatis Leipzig während der Feiertage. Der Karsamstag gehört zunächst der Stille im Gedenken an den Tod Jesu – bevor sich die Stimmung bei der Messe am Abend deutlich wandelt.

Gebete, Psalme, viel Stille: die Morgenandacht am Karsamstag in der Kirche von St. Trinitatis

Leipzig. Ostern ist das bedeutendste christliche Fest. Zwischen Gründonnerstag und Ostermontag finden Gottesdienste, Andachten und Feiern statt. Kirchen-Vertreterinnen und -Vertreter haben besonders dicht geplante Tage. Wir begleiten Gregor Giele, Pfarrer der katholischen Gemeinde St. Trinitatis, durch das Osterfest: Wie viel Stress steckt dahinter, was muss vor und nach den öffentlichen Veranstaltungen getan werden, und wie schaltet er ab?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Karsamstag

9 Uhr: Mit der Karmette beginnt die Zeit der stillen Anbetung am Heiligen Grab. Das Kreuz mit dem verstorbenen Jesu flankieren zwei große Kerzen. Pfarrer Gregor Giele betont: „Dies ist ein außergewöhnlicher Tag. Wir sollen die Leere spüren, die durch den Tod Jesu entstanden ist.“ Auch wenn mit dem Karsamstag Einkäufe oder die Vorbereitung wie Ostereier-Bemalen verbunden sind, plädiert er für ein Innehalten. „Es gilt, sich in die Jünger hineinzuversetzen, in ihre Ungewissheit, wie es nun weitergehen sollte. Sie mussten diese Ungewissheit aushalten.“

Gebete, Psalme, viel Stille: die Morgenandacht am Karsamstag in der Kirche von St. Trinitatis © Quelle: Kempner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

20 Menschen sind gekommen, deutlich mehr als im vergangenen Jahr, sagt Giele. Im Wechsel sprechen er und die Anwesenden Psalme und Psalmgebete, Mitglieder der Gemeinde lesen Bibeltexte, es wird gesungen. Trotz allem bleibt die Stille beherrschend, das Reduzierte, die Besinnung. Mit der Vesper um 16.30 Uhr endet die Zeit der Anbetung in der Kapelle.

9.30 Uhr: Bis zum Mittag stehen für Pfarrer Giele zwei Vorhaben an: Zwei älteren Gemeindemitgliedern bringt er das Abendmahl in ihre Senioreneinrichtung, außerdem muss er einkaufen. Weniger für sich, als vielmehr für die Erstkommunionsfahrt der Drittklässler: Am Dienstagmorgen geht’s zur Jugendbildungsstätte St.-Michaels-Haus in Roßbach bei Naumburg.

Karfreitag

Der Kreuzweg für Kinder: Patricia Hedrich (Mitte) und weitere Gemeindemitglieder erklären Vorschülern im Gemeindesaal das Leiden und Sterben Jesu sehr anschaulich. © Quelle: André Kempner

10 Uhr: Die Kreuzweg-Andacht für Kinder beginnt. Im Gemeindesaal wird Vorschülerinnen und -schülern der Leidensweg Jesu veranschaulicht – mit Bildern, Gegenständen, Musik und Erzählung, bei denen alle eingebunden sind. Die Leitung haben Karin Wollschläger und Patricia Hedrich. Nebenan in der Kirche geht Hedrichs Tochter Laetizia mit Schulkindern die auf Messingplatten dargestellten 14 Stationen des Leidensweges Jesu ab. Die Platten sind in den Boden eingelassen. Die Atmosphäre ist entspannt. Hüben wie drüben wirkt der Umgang der Kleinen mit dem Sterben als Bestandteil des Lebens selbstverständlicher als bei so manchem Erwachsenen.

Kreuzweg für Schulkinder: Laetizia Hedrich an einer der 14 Stationen in der Propsteikirche. © Quelle: André Kempner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Parallel dazu nehmen Gregor Giele und Eberhard Tiefensee die Beichte ab. In diesen Tagen suchen besonders viele Gläubige diese Möglichkeit. „Dabei geht es um weit mehr als die Vergebung von Sünden“, so der Pfarrer. „Das Alltagsleben ist unglaublich komplex und voll von verschiedensten Anforderungen und Reizen. Die Beichte hilft, sich zu ordnen, das Wichtige vom Nachrangigen zu unterscheiden.

Das Bedürfnis, zu beichten, ist derzeit groß, doch es geht um mehr als Vergebung der Sünden: Pfarrer Gregor Giele am Karfreitag im Beichtstuhl der Leipziger Propsteikirche. © Quelle: André Kempner

15 Uhr beginnt zur Todesstunde Jesu ein Gottesdienst, der sich von anderen Feiern stark unterscheidet. Der Einzug der Würdenträger geschieht in stiller Getragenheit, die Schwere und Unumkehrbarkeit dokumentiert. Vor dem Altar angekommen, legen sich Pfarrer Gregor Giele, Frater Simon Hacker und Pater Justinus Pech, der Hauptzelebrant der Karfreitagsliturgie, flach auf den Boden – diese Geste drückt tiefe Demut gegenüber Jesus aus, der für die Erlösung der Menschen sterben musste.

Volle Propsteikirche am Karfreitag während der Feier vom Leiden und Sterben des Herrn. © Quelle: André Kempner

Emotional auch die Leidensgeschichte nach Johannes. Im Wechsel erzählen Sprecher und Chor von Erniedrigung, Verleugnung und Gewalt an Jesus Christus. Wenn das Volk seine Kreuzigung und die Freilassung Barabbas’ fordert, schwellen Gesang und Pauken zu ungeheurer Dramatik an. Nach Pater Justinus’ Predigt folgen die großen Fürbitten. Und bei diesen zeigt sich: Wenn Propst Giele bei der Abendmahlsfeier am Gründonnerstag von „christlichem Speeddating“ sprach (siehe Donnerstag), dann ist das hier liturgische Sportgymnastik: Elfmal in rund 15 Minuten wechseln die Besucher zwischen Aufstehen und Niederknien.

Kurz nach 17 Uhr: Mit Pfarrei-Mitgliedern wird die Feier der Osternacht am Samstagabend durchgesprochen und mit den Ministranten geprobt. Danach ist etwas Luft und Zeit für innere Einkehr. Auch wenn die Ostertage intensiv und reich an Veranstaltungen sind – Gregor Giele empfindet sie nicht als stressig. „Ich weiß, dass viele das vermuten“, sagt er. „Aber wenn man gut strukturiert und diszipliniert ist, ist das kein Problem.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Übrigens: Dem Ritual entsprechend fastet er den ganzen Karfreitag. „Kritisch wird es am Abend, aber ich gehe davon aus, dass ich das durchhalte.“

Gründonnerstag

6 Uhr: Der Wecker klingelt. Meist ist Gregor Giele aber schon eine halbe Stunde vorher wach. „Ich bin notorischer Frühaufsteher“, sagt der 56-Jährige. „Diese ersten Stunden sind die besten, um sich auf den Tag einzustellen und zu meditieren.“ Auf dem Plan stehen zunächst inhaltliche Vorbereitungen auf den Abendgottesdienst.

Ab 10 Uhr macht der Propst Haus-Kommunionen bei älteren Gemeindemitgliedern, die nicht zum Gottesdienst kommen können, am Nachmittag folgen Absprachen mit den an der Agapefeier Beteiligten. Giele gibt dem Hessischen Rundfunk ein Interview zum Thema Ostern, danach nimmt er die Beichte ab.

Gelöste Stimmung: Pfarrer Gregor Giele noch im Pullover bei der Agape mit Gemeindemitgliedern. © Quelle: André Kempner

Das gewinnende Lächeln des Würdenträgers vermittelt Vorfreude aufs Fest. „Oh ja, die habe ich“, sagt der Mann, der 1966 in Dresden zur Welt kam, in Erfurt Philosophie und Theologie studierte und 1993 die Priesterweihe erhielt. Seit 2007 ist er Pfarrer in der Leipziger Propsteigemeinde, die seit 2015 im Neubau am Leipziger Ring ihren Sitz hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

19 Uhr: Im Gemeindesaal beginnt die Agapefeier, die liturgisch geprägte, biblisch bezeugte Mahlzeit. Die Atmosphäre ist locker und der Pfarrer noch in Pullover und schwarzer Hose. Brot und Wein oder Saft stehen bereit. In Tischgesprächen lernt man sich kennen und duzen. Katrin ist Ärztin, lebt erst seit sechs Wochen in Leipzig und fühlt sich in der Gemeinde wohl.

Messgewand statt legerer Kleidung: In der Sakristei zieht sich Gregor Giele für den Gottesdienst um. © Quelle: André Kempner

Kurz vor 20 Uhr geht es hinüber zum Gottesdienst. Propst Giele, der in der Sakristei das Messgewand angelegt hat, wird unterstützt von Frater Simon und Pater Justinus sowie zwei Ministranten. Er ermuntert dazu, den jeweiligen Nachbarn zu begrüßen. In den 30 Sekunden werden Vornamen und Blicke getauscht, der Pfarrer nennt das zwinkernd „christliches Speeddating“. In seiner Predigt betont Giele, dass in diesen Tagen nicht nur der Blick auf Jesus wichtig sei, sondern auch auf die Gemeinschaft. Ihn besorgt, dass sich viele von der Kirche abgewandt haben.

Mit Verweis auf den Abend, an dem Jesus um seinen Tod wusste und seinen Jüngern die Füße wusch, folgt die Fußwaschung bei ausgewählten Gemeindemitgliedern. Ungewöhnlich: Parallel dazu werden Fürbitten verlesen. Wünsche für Erkrankte, Trauernde und Bewältigung von Beziehungskrisen. Mit Adresse an diejenigen, die nicht vor Ort sein können, werden Osterbrote verteilt. Während im Kirchenhimmel noch der Duft des geschwenkten Weihrauchs hängt, folgt das Abendmahl.

Bereit für den Gottesdienst: Geistliche und Gemeinde am Donnerstagabend in der Propsteikirche. © Quelle: André Kempner

21.25 Uhr löschen die Ministranten die Kerzen und nehmen allen Schmuck vom Altar: Es folgt die Ölbergstunde. Im stillen Gedenken an Jesus, der am Ölberg mit seinem Schicksal haderte und Gott bat, ihm das nahende Leiden zu ersparen. Kuriosum am späten Abend: Weil das Weihrauch-Fass noch etwas qualmte, wurde in der Sakristei der Rauchmelder aktiviert – und die Feuerwehr rückte an. Allerdings fast so still wie ab sofort die Glocken und die Orgel. Erst zur Osternacht werden sie wieder tönen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die nächste Aktualisierung folgt am Karsamstag-Nachmittag