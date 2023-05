﻿Auch auf den Leipziger Wasserstraßen gelten Verkehrsregeln

Kostenfrei bis 07:00 Uhr lesen

Wassersport in Leipzig

Zwei Unfälle in kurzer Zeit am Lindenauer Wehr: Sind Leipzigs Wasserwege sicher?

An der Wehranlage im Stadtteil Lindenau sind am Freitag nun zum wiederholten Male Menschen in ihren Booten gekentert. Das nährt Zweifel an der Sicherheit auf Leipzigs Wasserstraßen. Wir haben bei Experten und Behörden nachgehakt.