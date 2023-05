﻿Zwei Unfälle in kurzer Zeit am Lindenauer Wehr: Sind Leipzigs Wasserwege sicher?

Wassersport in Leipzig

An der Wehranlage in Lindenau sind am Freitag zum wiederholten Male Menschen in ihren Booten gekentert. Das nährt Zweifel an der Sicherheit auf Leipzigs Wasserstraßen. Wir haben bei Experten und Behörden nachgehakt.

