﻿Nach Brand im Garten: „Bei null anfangen schaffen wir nicht!“

Leipzig. Ob eine Glasscherbe oder eine Zigarette das Unheil ausgelöst haben, bleibt unklar. Die Polizei ermittelt, ob Brandstifter am Werk waren. „Wir sparen uns das Aufschließen des Gartentors, gehen einfach so hinein“, sagt Tanja Schwärzer mit Galgenhumor. Ihr kleines Paradies in der Kleingartensparte „Lerchenhain“ an der Schönauer Straße gibt es nicht mehr. Ein Feuer vom benachbarten Feld in Lausen-Grünau griff am Donnerstagnachmittag auf den Kleingartenverein über. Es hat in 16 Parzellen der Anlage, zu der insgesamt 116 Gärten gehören, erhebliche Schäden angerichtet. In Feldnähe sieht es teilweise verheerend aus. Ganze Lauben sind dort zerstört.

„Es war ein Rückzugsort“

Tanja Schwärzer steht vor der Ruine ihrer Gartenlaube. Ihre Parzelle gehört zu den 16 Gärten der KGV „Lerchenhain“ in Leipzig, die vom Feldbrand betroffen sind. © Quelle: André Kempner

Dazu gehört auch jene auf der Parzelle von Tanja Schwärzer, die sie mit ihrem Mann Helfried Natke seit Übernahme 2018 zur grünen Oase umgewandelt hat. Beide haben viel Arbeit und Freizeit investiert, um die Laube komplett zu sanieren, eine Küchenzeile auszubauen, das Haus um eine Terrasse samt Pavillon und Sitzgruppe zu erweitern. „Es war ein Rückzugs- und Erholungsort. Ich bin krank und kann daher nicht mehr zum Badesee“, sagt die 50-Jährige, die in den benachbarten Meyerschen Häusern lebt. „Endlich war es keine Baustelle mehr. Wir wollten uns erholen und genießen – nur noch normale Gartenarbeit machen.“

Die Gartenlaube von Tanja Schwärzer im Verein „Lerchenhain“, Schönauer Straße in Leipzig, vor dem Brand. Die Idylle gibt es nun nicht mehr. © Quelle: privat

Feuerwehr war ziemlich schnell da

2021 war das Gartenhaus fertig. In jenem Jahr kam ein erster Feldbrand, der damals allerdings knapp vor der Hecke haltmachte. Dieses Glück hatten die Kleingärtner diesmal nicht. Von der Laube stehen nur noch Mauern, vom Kühlschrank finden sich nur Reste, im Gefrierschrank sind wahrscheinlich die Johannisbeeren geschmort. Wie das Feuer gewütet hat, ist teilweise schwer nachzuvollziehen. Die eigentlich trockene Wiese bleibt verschont, das Gewächshaus ist „nur“ zersplittert, von zwei Hochbeeten ist nur eins betroffen. Vor dem stark beschädigten Zaun steht ein Anhänger, der heil geblieben ist. „Vermutlich hat unsere Laube einiges abgebremst. Die Feuerwehr war ja ziemlich schnell da“, versucht sie eine Erklärung. Die Feuerwehrleute kämpften bis Mitternacht gegen die Flammen und kontrollierten den Brandort, damit keine Glutnester entstehen. Verletzt wurde zum Glück niemand, hieß es.

Blick auf zerstörte Kleingärten im Verein „Lerchenhain“an der Schönauer Straße nach dem Feldbrand von 13. Juli 2023. © Quelle: André Kempner

Wie geht es jetzt weiter? „Wir haben drei Jahre renoviert und ausgebaut. Jetzt müssten wir bei null anfangen – das schaffen wir einfach nicht“, resigniert Tanja Schwärzer. „Es fühlt sich ziemlich besch... an“, vermag sie es nur deftig zu formulieren. „Am Donnerstag war die Welt noch in Ordnung – jetzt ist unser Rückzugsort nicht mehr da.“ Die Wochenenden im Garten seien immer wie ein Kurzurlaub gewesen, sagt sie. „Auch wenn es schwerfällt: Es ist besser, jetzt einen Cut zu machen.“

Wer garantiere denn, dass bei den immer trockener werdenden Sommern 2024 kein neuer Feldbrand kommt? „Ich möchte nicht jedes Jahr um meinen Garten zittern müssen“, sagt die ehemalige Teamassistentin. Jetzt müsse alles entsorgt werden, wozu eine Firma beauftragt werden muss. „Vielleicht übernimmt den Garten ja einer. Ich kann es jedenfalls nicht mehr.“ Und wieder greift ein wenig Galgenhumor, als sie sich freut, dass wenigstens ihre Keramikfiguren unbeschadet geblieben sind.

Blick auf zerstörte Kleingärten im Verein „Lerchenhain“an der Schönauer Straße nach dem Feldbrand von 13. Juli 2023. © Quelle: André Kempner

Zaun muss rasch ersetzt werden

Tanja Schwärzer geht davon aus, dass die Versicherung greift, auch bei Fremdverschulden. Bei der Organisation muss ihr Mann Helfried helfen, der Vorstand der Kleingartensparte „Lerchenhain“ ist, und in der die meisten zusammenhalten. Einen Teil der Arbeit gibt er als Betroffener allerdings ab. Doch es bleibt genug zu erledigen. „Der Außenzaun gehört dem Verein, da müssen wir gucken, ihn zeitnah zu ersetzen. Sonst brauchen wir die Anlage auch vorne nicht mehr abzuschließen.“ Darüber hinaus müssen die vom Brand betroffenen Gärten beräumt und es muss geklärt werden, wer Pächter bleibt und wer nicht.

