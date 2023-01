Postbote aus Leipzig öffnete Pakete und verkaufte deren Inhalt

Haben Sie zuletzt vergeblich auf ein Paket gewartet? In Leipzig soll ein Paketbote seine Sendungen nicht zugestellt, sondern geöffnet und den Inhalt weiterverkauft haben. Nun konnte ihn die Polizei in Gohlis stellen.

Leipzig. Ein mutmaßlich krimineller Paketzusteller soll in Leipzig zahlreiche Sendungen nicht an die richtigen Adressen zugestellt, sondern mit nach Hause genommen und den Inhalt weiterverkauft haben. Wie die Polizei mitteilt, fanden Beamte bei einer Durchsuchung der Wohnung des 22-Jährigen im Stadtteil Gohlis-Nord mehrere Pakete mit verschiedenen Zustelladressen sowie Unterhaltungselektronik und stellten diese sicher.

In letzter Zeit sei es bereits häufiger vorgekommen, dass Post durch Paketzusteller geöffnet wurde, so die Polizei. Am Donnerstagabend gegen 22.45 Uhr wurden die Beamten durch einen Zeugen auf den neuen Fall aufmerksam. Der Mann beobachtete den Zusteller, wie er mit mehreren Paketen in seine Wohnung ging. Wie die Polizei mitteilt, kam ihm das verdächtig vor, deshalb informierte der Zeuge die Behörden.

Wegen der Vielzahl solcher Fälle in der jüngeren Vergangenheit ordnete ein Richter die Wohnungsdurchsuchung des Verdächtigen an. Dort wurden die Beamten fündig. Wie viele Pakete der 22-Jährige behalten haben soll und für welchen Paketzustelldienst er arbeitete, ist aktuell nicht bekannt. Gegen den Verdächtigen wird nun wegen der Verletzung des Postgeheimnisses und schweren Diebstahls ermittelt.