﻿Paket nur gegen App? Frau aus Leipzig-Gohlis ist sauer auf DHL

Leipzig. Als Brigitte Petzold den kleinen Zettel im Briefkasten fand, ahnte sie noch nicht, welche Odyssee damit für sie beginnen sollte. Es war einer der üblichen Hinweise, den erhält, wer vom Paketboten nicht angetroffen wurde ...

Die 84-jährige Gohliserin wurde gebeten, ihre Sendung an einer DHL-Packstation abzuholen. Eigentlich kein großes Problem, denn die Station liegt gleich um die nächste Ecke ihres Hauses. Doch als Brigitte Petzold dort ankam, blickte sie auf eine Reihe verschlossener Fächer. Kein Bedienterminal – nichts. Nur der Hinweis auf eine App. „Ich habe aber gar kein Handy“, schildert die rüstige Rentnerin ihr Problem, „ich hab geguckt wie ein Schwein ins Uhrwerk.“

Keine Hilfe auf der Post

In der Post-Filiale auf der Lützowstraße habe man ihr nicht helfen können. Brigitte Petzold bat ihre Tochter um Hilfe. Die konnte gerade nicht von der Arbeit weg, doch eine Kollegin, die in der Nähe wohnt, eilte Brigitte Petzold zur Hilfe – mit Handy. Aber auch Carola Schadock kam nicht sofort ans Ziel: Direkt an der Station wollte sie die App herunterladen und nutzen. Das habe jedoch einen umfangreichen Prozess zur Registrierung und Identifizierung erfordert: Zahlreiche Daten wurden abgefragt, Passwörter sollten vergeben werden. „Sehr modern“, konstatiert Schadock rückblickend, „aber aus meiner Sicht viel zu aufwendig und für viele ältere Leute schlicht nicht machbar.“

Sie selbst habe nach einer Stunde „erst mal entnervt aufgegeben“. Abends setzte sie sich zu Hause noch einmal hin und konnte das Ganze abschließen. Zusammen mit ihrem Mann holte sie die Sendung von der Packstation und brachte sie einer hoch erfreuten Brigitte Petzold.

„... ich finde das nicht in Ordnung!“

„Es war ein ereignisreicher Tag und wirklich abenteuerlich, an sein Paket zu kommen“, erzählt die 84-Jährige, „jeder soll über ein Handy verfügen, egal wie alt – ich finde das nicht in Ordnung!“

Anfang dieses Jahres habe DHL „aufgrund technischer Gegebenheiten“ rund 1000 ältere Packstationen umgebaut und auf eine App-Steuerung umgerüstet, bestätigt DHL-Sprecher Mattias Persson. Dort sei die Abholung tatsächlich nur mit der Post&DHL-App möglich, denn es gebe keinen Bildschirm und keinen Scanner. Die Auslieferung werde über eine App-gesteuerte Packstation abgewickelt, wenn diese unweit des Wohnorts liegt.

DHL gibt Ausweichtipps

„Hat der Kunde keine Möglichkeit, die Sendung aus der App-gesteuerten Packstation zu holen, kann er über den Kundenservice – telefonisch oder online – eine sogenannte Zweitzustellung beauftragen“, empfiehlt Persson. Zudem könne man in seinem Kundenkonto Zustellhinweise hinterlegen und somit die Auslieferung über Packstationen ausschließen.

Persson betont, dass keine komplette App-Umrüstung der DHL-Stationen vorgesehen sei: „Wir ersetzen das bestehende System nicht“, so der Sprecher. Für die Entnahme umgeleiteter Sendungen an einer DHL-Packstation müsse man sich übrigens gar nicht registrieren, wie Carola Schadock es getan hatte. Es sei nur ein Download der App nötig, sagt DHL-Mann Persson. Das allerdings ist vor Ort etwas anders kommuniziert: An der Stirnseite des Kastens wird dem Kunden eben diese Registrierung empfohlen ...

