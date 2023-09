﻿Keine Autos und Straßenbahnen: Eisenbahnstraße gehört einen Abend den Menschen

Leipzig. Die Eisenbahnstraße im Leipziger Osten hat am Freitagnachmittag zunehmend ihr Bild geändert. Die parkenden Autos am Straßenrand zwischen Hermann-Liebmann-Straße und Torgauer Platz wurden immer weniger. Stattdessen tauchten immer mehr Stühle und Sessel, Kinder-Spieltunnel und Riesen-Jenga-Türme, Planschbecken, Tischtennisplatten, Kaffeeecken und selbst kleine provisorische Bars auf.

Den Lärm der Straßenbahnen, Autos und Motorräder musste man sich anfangs noch wegdenken. Ab 17 Uhr verschwand auch er, denn dann wurde die Straße bis 22 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt. Kinder konnten ungefährdet über die Durchgangsstraße toben. Freiluftkino und Modenschau konnten auf der Verkehrsmagistrale über die Bühne gehen.

Die Parkflächen zwischen Hermann-Liebmann-Straße und Torgauer Platz werden unter anderem zum Draußenkochen, Sitzen, Reden, Essen, Austauschen genutzt. © Quelle: Kerstin Decker

Viel Zustimmung, aber auch aufgebrachte Diskussionen

Am internationalen „Park(ing) Day“ am Freitag verwandelte sich das gewohnte Straßenbild in vielen Leipziger Stadtteilen. Autos mussten draußen bleiben. Mehr als 100 Pkw-Stellplätze wurden zum Sitzen, Essen, Spielen und Lesen umgenutzt.

„Das wäre super, wenn die Eisenbahnstraße immer autofrei wäre“, sagten viele Passanten. Zum Beispiel Franziska und Janina, die extra wegen des „Park(ing) Days“ aus Wurzen gekommen waren. Um sich anzuschauen, wie das in Leipzig läuft. „Und um Leute kennenzulernen, die die gleichen Kämpfe kämpfen“, so Franziska. Die 41-Jährige hatte schon eine Mini-Verkehrswende-Aktion in Wurzen organisiert.

Einige Leute allerdings reagierten aufgebracht. „Wo sollen denn die Autos hin? Sollen wir die mit hochnehmen?“, schimpfte ein junger Mann, der seinen weißen Mercedes trotz der Verbotsschilder vor einem Kebab-Laden abstellen wollte – schließlich aber in eine Seitenstraße fuhr.

Zwei Anwohner – Unternehmerin Jenny (43) und Psychologe Daniel (41) – spielen in einer Parklücke an der Eisenbahnstraße Tischtennis. © Quelle: Kerstin Decker

In der Eisenbahnstraße herrscht immer viel Verkehrslärm. Trotzdem sitzen jeden Tag viele Menschen draußen in den Straßencafés. „Seit hier nur noch Tempo 30 erlaubt ist, haben wir etwas mehr Ruhe gewonnen“, erzählten Unternehmerin Jenny (43) und Psychologe Daniel (41), die am Freitagnachmittag draußen eine Tischtennisplatte und eine Kaffee-Ecke aufgebaut hatten.

„Die Straßenbahn röhrt jetzt nicht mehr so laut hier durch. Die Autofahrer halten sich aber nicht alle ans Tempolimit.“ Die beiden wünschen sich, dass die Straße Bodenschwellen zur Verkehrsberuhigung bekommt – oder einen Blitzer.

„Wir brauchen dauerhaft mehr grüne Straßen und Stadtplätze, auch über diesen einen Tag hinaus“, sagte Matthias Uhlig vom Umweltverein Ökolöwe, der den „Park(ing)Day“ in Leipzig seit 2011 organisiert. In der Schnorrstraße/Ecke Blümnerstraße in Schleußig errichteten die Ökolöwen am Freitag eine Sitzgelegenheit in der Größe eines Parkplatzes und begrünten sie. Diese Aufenthaltsinsel soll ganzjährig stehen bleiben.

In Lindenau vor der Nathanaelkirche organisierte eine Anwohner-Initiative Sitzgelegenheiten, Bäume, Musik, eine Kaffeetafel, selbst gekochtes Abendessen sowie Gespräche über eine mögliche Umgestaltung der Roßmarktstraße vor der Kirche. Auch in anderen Stadtteilen gab es Aktionen.

Der „Park(ing) Day“ findet an jedem dritten Freitag im September in vielen Städten der Welt statt. In Leipzig sind laut Ökolöwe mehr als 271 000 Kraftfahrzeuge zugelassen, die im Durchschnitt 23 Stunden am Tag stehen und den öffentlichen Raum blockieren.

