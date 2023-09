Neue Anzeige soll besseren Überblick über freie Park-and-Ride-Plätze in Leipzig geben

Leipzig. Dank eines neuen Projekts können Autofahrerinnen und Autofahrer in Echtzeit prüfen, ob es freie Park+Ride-Parkplätze in Leipzig gibt. Wie die Stadt und die Leipziger Verkehrsbetriebe mitteilten, erkennen Sensoren an ausgewiesenen P+R-Parkplätzen, ob Parkplätze frei sind. Autofahrer und Autofahrerinnen können diese Daten in der LeipzigMove-App oder auf leipzig.de/p+r abrufen und so die Kapazitäten prüfen.

Diese neue Funktion soll besonders bei großen Veranstaltungen wie Fußballspielen dafür sorgen, dass die P+R-Plätze effizienter genutzt werden. So soll der Service den öffentlichen und privaten Verkehr besser verbinden und Lärm und Emissionen verringern.

Die Daten von insgesamt 814 Parkplätzen sind nun verfügbar, die sich auf den P+R-Plätzen Leipziger Messe, Knauthain, Schönauer Ring, Plovdiver Straße, Krakauer Straße und Lausen befinden.

Neue P+R-Funktion in Leipzig kostet 150.000 Euro

Hinter der neuen Funktion steht das Projekt Park IT der Stadt Leipzig, das vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert wird und Teil des Sofortprogramms Saubere Luft ist. Für die Funktion werden rund 150.000 Euro investiert, die zu 50 Prozent vom Bund finanziert werden und zu 40 Prozent vom Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL).

Geplant ist, auch weitere Parkplätze mit Sensoren zu messen, die keine offiziellen P+R-Plätze sind, jedoch bereits als solche genutzt werden.

