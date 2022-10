﻿Falschparken bei RB-Spielen: Park and Ride-Plätze müssen bekannter werden

Das Champions-League-Spiel am Dienstag zeigte es erneut: Während rund um die Red Bull Arena Straßen und Gehwege zugeparkt sind, herrscht auf den Park & Ride-Plätze reichlich Leere. Um diese zu füllen, müssen mehr Werbung und Information her, meint LVZ-Autorin Juliane Staretzek.

Leipzig. Während auf den Gehwegen um die Red Bull Arena kein Platz mehr ist, weil überall Autos parken, herrscht auf den Park & Ride-Flächen am Stadtrand Leere. Dabei sind es von dort aus nur 30 Minuten bis zum Stadion. Den Fahrschein dafür halten Fans bereits mit ihrem Ticket in der Hand. Es gilt vier Stunden vor und nach dem Spiel gratis für Bus und Bahn.

Doch warum nehmen so wenige Besucher diesen Service an und stellen sich statt dessen viel länger in den Stau, zahlen saftige Preise für einen Parkplatz in Stadionnähe, wenn sie den überhaupt bekommen?