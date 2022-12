﻿Neues Parksystem am Airport Leipzig: Zehn Minuten kostenlos, dann wird’s teuer

Der Flughafen Leipzig/Halle stellt sein System für das Kurzparken um. Am Ankunft- und Abflugterminal B werden alle drei Spuren mit einer Schranke ausgestattet. Eine automatische Kennzeichenerfassung soll die Gebührenpflicht lückenlos umsetzen.

Leipzig . Wer ab 1. Januar 2023 am Flughafen Leipzig/Halle Verwandte oder Freude abholen oder bringen möchte, der muss sich auf eine geänderte Kurzzeit-Parkordnung einstellen. Wie der Flughafen am Mittwoch bekanntgab, wird rund um das Ankunfts-/Abflugterminal (Terminal B) in Schkeuditz ein neues Parksystem installiert. „Der Verkehrsfluss soll damit optimiert werden“, sagte Flughafensprecher Uwe Schuhart.

Alle drei Spuren mit Schranken

Kernpunkte des neuen Systems sind die drei Vorfahrtsspuren vor dem Terminal B, die dann alle mit Schranken versehen und damit gebührenflüchtig werden. Laut Schuhhart sollen durch die Spuren 1 und 2 Taxis und Transportfahrzeugen wie Bussen eine verbesserte Zufahrt ermöglicht werden. Sie seien damit auch besser für diese Kundengruppen nutzbar, so Schuhart.

„Kiss & Fly“ zehn Minuten kostenlos

Für den klassischen Privatabholer oder -hinbringer ist vor allem die neue Regelung für Spur 3 spannend. Wer direkt am Terminal vorfährt, der kann in der Zone „Kiss & Fly“ die ersten zehn Minuten noch kostenfrei nutzen. Danach wird es gebührenpflichtig und zwar richtig. Bis 20 Minuten kosten sieben Euro, bis 30 Minuten 14 Euro und bis eine Stunde 28 Euro. Zum Vergleich: Bisher war Spur 3 ohne Schranke nutzbar, die ersten 30 Minuten kosteten 1,50 Euro, danach dann drei Euro (1 Stunde) und fünf Euro (2 Stunden).

Die zehn kostenlosen Minuten lassen sich auch nicht nonchalant mal eben um ein paar Minuten überziehen. Dafür sorgt die automatische Kennzeichenerfassung des Fahrzeugs bei der Durchfahrt der Schranke. Dauert es doch länger als zehn Minuten, wenn sich etwa die Landung verzögert, können die Gebühren laut Flughafen entweder an Kassenautomaten im Terminal oder bei der Ausfahrt mit Bargeld, Karte oder kontaktlos bezahlt werden. Im System ist die erfolgte Bezahlung dann mit dem Kennzeichen hinterlegt.

Wer also beim Abschieds- oder Ankunftsküsschen nicht zwingend auf die Uhr schauen will, der sollte den günstigeren Parkplatz P1 direkt gegenüber vom Terminal B nutzen. Auch auf P1 sind die ersten zehn Minuten kostenfrei. Bei einer Parkdauer von 30 Minuten belaufen sich die Parkgebühren dann auf moderate zwei Euro und für eine Stunde auf drei Euro.