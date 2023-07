﻿Kurz vor den Sommerferien: Flughafen Leipzig/Halle erhöht Parkpreise kräftig

Schkeuditz. Pünktlich zum Sommerferienstart müssen sich Fluggäste am Airport Leipzig/Halle auf höhere Parkpreise einstellen. Die Gebühren für die Langzeitstellplätze wurden am 1. Juli erhöht, hat die Mitteldeutsche Flughafen AG der LVZ bestätigt. „Wir reagieren damit auf die gestiegenen Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung unserer Infrastruktur“, heißt es vom Airport.

Wer sein Auto nun auf dem fußläufig in 15 Minuten erreichbaren „Low-Cost-Parkplatz“ P20 (kostengünstiger Parkplatz) abstellt, zahlt für 14 Tage 65 Euro. Zuletzt hatten hier zwei Wochen noch 35 Euro gekostet. Der Preis hat sich somit fast verdoppelt. Für einen einwöchigen Stellplatz auf P20 werden jetzt 45 Euro verlangt, bis Juli waren es nur 20 Euro. Die Änderungen fallen schon im Vorbeifahren auf: Der Flughafen-Betreiber hat die Schilder vor dem Parkplatz offenbar provisorisch überklebt.

Der Flughafen hat die alten Preise überklebt. © Quelle: Michael Strohmeyer

Gebühren im Parkhaus mit geringerem Anstieg

Teurer ist es auch auf P2: Kosteten sieben Tage hier zuletzt noch 62 Euro, werden nun 75 Euro fällig. Wer sein Fahrzeug eine Woche lang im Parkhaus abstellt, zahlt jetzt 104 Euro (vorher 76 Euro). Der Flughafen weist aber darauf hin, dass bei einer Online-Buchung günstigere Konditionen angeboten werden. Und sowieso rät der Betreiber, aufgrund der hohen Nachfrage im Voraus einen Platz zu reservieren.

Dass Mitteldeutschlands größter Flughafen ausgerechnet vor den Ferien an der Preisschraube dreht, dürfte vielen Reisenden nicht gefallen. So zeigt sich bereits im Schkeuditzer Ortsteil Kursdorf, dem Geisterdorf zwischen den Landebahnen, dass offenbar nicht alle Fluggäste die Preise akzeptieren wollen: Einige Fahrzeughalter haben ihre Autos im Parkverbot abgestellt.

Das Schkeuditzer Ordnungsamt hat bereits reagiert – und abkassiert. Wie es von der Stadtverwaltung heißt, werden für den ersten Tag 30 Euro Bußgeld fällig. Steht das Auto auch den Tag darauf noch da, steigt der Betrag auf 40 Euro an.

Parkkonzept vor dem Terminal bereits geändert

Ob die Preisanpassung des Flughafens zu mehr Falschparkern geführt hat – da will die Stadtverwaltung nicht spekulieren. Das Ordnungsamt geht überhaupt erst seit 1. Juni wieder auf Streife in Kursdorf; den Angaben zufolge, weil die Behörde personell verstärkt wurde.

Das Ordnungsamt kassiert ab: Falschparker im Schkeuditzer Ortsteil Kursdorf am Flughafen Leipzig/Halle. © Quelle: Michael Strohmeyer

Erst im Januar hatte der Flughafen Leipzig/Halle sein Parkkonzept vor der Abflughalle grundlegend geändert. Alle drei Spuren vor dem Terminal wurden mit Schranken ausgestattet. Die ersten zehn Minuten sind hier kostenlos. Wer länger stehen bleibt, muss tief in die Tasche greifen: 15 Minuten kosten sieben Euro, bis 30 Minuten werden 14 Euro und bis eine Stunde Parken 28 Euro fällig.

Private Anbieter machen Flughafen Leipzig/Halle Konkurrenz

Passagiere sind auf die Stellplätze des Airports indes nicht angewiesen. Der Flughafen verfügt mit einem eigenen Bahnhof über eine Anbindung an den Nah- und Fernverkehr der Deutschen Bahn, unter anderem halten hier die S-Bahn-Linien S5 und S5X.

Zudem haben sich im Umfeld des Flughafens private Parkplatzanbieter niedergelassen, die meist mit einem Shuttle-Service und überwachten Stellflächen werben. Folglich sieht sich auch der Flughafen einem gewissen Preiskampf ausgesetzt.

Privatparkplatz im Schkeuditzer Ortsteil Freiroda: Auch hier können Fluggäste ihre Autos abstellen. © Quelle: Michael Strohmeyer

Andreas Neumann beispielsweise, Geschäftsführer des Anbieters „M & M Holidayparking“ in Glesien, beobachtet in letzter Zeit mehr Menschen vor seinem Tor, die direkt am Flughafen keinen Parkplatz gefunden hätten. „Allein bis Mittwochmittag waren aus diesem Grund drei Leute da“, sagt er.

