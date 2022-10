﻿Nach dem Verkehrsinfarkt: RB-Fans fordern Stadt zum Handeln auf

Der Fanverband hat sich mit einem offenen Brief an die Stadt gewandt. Was genau sind die Forderungen?

Leipzig. Der Verkehrsinfarkt rund um das Champions-League-Duell zwischen RB Leipzig und Real Madrid am vergangenen Dienstag beschäftigt die Anhängerinnen und Anhänger auch weiterhin. Und zwar so sehr, dass sich der Fanverband Leipzig Ende vergangener Woche in einem offenen Brief vor allem an die Stadt gewandt hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fanverband: Handlungsempfehlungen liegen längst vor

Der Fanverband versteht sich als unabhängige Interessenvertretung der RB-Fanclubs. Tenor des Schreibens: Gut, dass endlich breiter über eine Schwierigkeit diskutiert wird, die schon seit Jahren bekannt ist. „Welche Verkehrsprobleme es bei ausverkauften Fußballspielen geben wird, wurde bereits im ‚Verkehrskonzept Sportforum‘ im Jahr 2014 analysiert. Dort wurden die drohenden Probleme benannt und ganz klar Handlungsempfehlungen gegenüber der Stadt Leipzig ausgesprochen“, so der Fanverband.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das ist acht Jahre her. Trotzdem kam es in der vergangenen Woche zu chaotischen Zuständen, bedingt unter anderem durch eine Parallelveranstaltung in der benachbarten Arena, die Kleinmesse sowie die Sperrung der Waldstraße. „Der Autoverkehr staute sich in Richtung Westen vom Waldplatz bis auf die Kreuzung Goerdelerring, die Kreuzung war zeitweise nicht nur für den Straßenbahnverkehr blockiert, die Straßenbahnen standen teilweise bis zum Augustusplatz im Stau und mussten über den Westplatz um den Auto-Stau umgeleitet werden“, schildert der Fanverband. „Die Straßenbahnfahrer rieten, teilweise verzweifelt, in mehreren Bahnen an allen Abenden den Fahrgästen, am Goerdelerring auszusteigen und zum Stadion zu laufen. Hinzu kommt, dass der Gehweg am Waldplatz baustellenbedingt gesperrt ist.“

Auch RB ist unzufrieden

Gegenüber der LVZ hatten die RB-Verantwortlichen bereits in der vergangenen Woche betont, wie unzufrieden sie mit den Zuständen seien. So habe sich die Stadt etwa im Zuge des Ausbaus der Red Bull Arena dazu verpflichtet, zu jedem Heimspiel von RB auf dem Kleinmessegelände 1253 Parkplätze vorzuhalten. Dies ist aber gar nicht möglich, wenn wie in der vergangenen Woche auf der Fläche am Cottaweg eine Kleinmesse stattfindet. Auch fehlende Fahrradabstellmöglichkeiten bemängelte RB.

Fans wollen weniger statt mehr Autos am Stadion

Dem Fanverband geht es nicht in erster Linie um zusätzliche Parkplätze. Im Gegenteil – von der Schaffung zusätzlichen Parkraums werde im Konzept von 2014 ausdrücklich abgeraten, statt dessen sei ein Ausbau des ÖPNV-Angebots angeraten. Insbesondere müsse es um den Bau einer leistungsfähigen Straßenbahn-Wendeschleife an der Ostseite des Sportforums gehen. „Auch ein Überdenken der Linienführungen wurde empfohlen, um die Straßenbahntrasse zwischen Waldplatz und Hauptbahnhof zu entlasten“, so der Fanverband. Der konstatiert klar und nüchtern: „Passiert ist bisher so gut wie nichts, obwohl es bereits gültige Stadtratsbeschlüsse gibt, insbesondere bezüglich der Planung einer Wendeschleife.“

„Nahverkehr muss verbessert werden“

Das Motto "Weg vom Auto" ist für die Fanvertreter und -vertreterinnen ohnehin mit Vorsicht zu genießen. Und zwar gleich aus mehreren Gründen. "So werden beispielsweise Stadionbesucher aus der Region, gerade bei Abendveranstaltungen, nicht mit dem ÖPNV anreisen, wenn sie nach dem Spiel mit der S-Bahn nicht wieder nach Hause kommen, auch wenn die Eintrittskarte zur Fahrt im MDV berechtigt." Das Benutzen des ÖPNV werde überdies unattraktiv, "wenn die Straßenbahnen vor lauter Autos ausgebremst werden, bis hin zum Stillstand. Es kann nicht gewollt sein, dass im An- und Abreiseverkehr der ÖPNV dazu gezwungen ist, vor dem Autoverkehr zu kapitulieren."

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Jahnallee am Besten sperren“

Die Fans fordern deshalb ein attraktives und bedarfsgerechtes Angebot von den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB) und dem Mitteldeutschen Verkehrsverbund (MDV), der die S-Bahn-Verbindungen verantwortet. Und sie gehen noch weiter: „Wir erneuern unsere im Rahmen der Bürgerbeteiligung geäußerte Forderung, den Vorplatz Festwiese weitestgehend autofrei zu gestalten, so dass den Fußgängern und Radfahrern ungehindert der Zugang zur Festwiese ermöglicht wird.“ Aktuell wird die Fläche als Parkplatz genutzt.

Geht es nach den Fans, wird die Jahnallee künftig vor und nach Großveranstaltungen, zu denen auch die RB-Partien zählen, ganz für den Autoverkehr gesperrt. Dann würden nur noch Bus und Bahn sowie Rad- und Fußverkehr zugelassen.