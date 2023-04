﻿Wo das Parken in der Leipziger Innenstadt besonders günstig – und wo es besonders teuer ist

In der Lotterstraße am Neuen Rathaus befindet sich die Zufahrt zu den beiden Parkhäusern Petersbogen und Burplatz.

Leipzig. Ein schöner Tag in der Leipziger Innenstadt beginnt meist mit der Suche nach einem Abstellort für den fahrbaren Untersatz. Stadtfremde fühlen sich oft am sichersten, wenn sie die größten und bekanntesten Parkhäuser Leipzigs ansteuern – Augustusplatz, Höfe am Brühl oder Marktgalerie. Wer dort parkt, ist mittendrin in der Innenstadt und muss keine weiten Wege zurücklegen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aber er kommt nicht unbedingt günstig weg, zumal in einigen Parkhäusern die Tarife flexibel je nach Aufkommen gesteuert werden. Wer sich etwas besser auskennt, keine Scheu vor verwinkelten Anfahrten hat und ein paar Schritte mehr zu Fuß gehen kann, sucht sich daher besser ein Parkhaus auf der anderen Seite des Rings. Dort ist es günstiger, und viel weiter in die Innenstadt zu laufen ist es auch nicht.

Der aktuelle Stunden-Tarif wird in einigen Parkhäusern wie hier im Petersbogen je nach Aufkommen gesteuert. © Quelle: Dirk Knofe

Mehr als 20 Parkhäuser, Tiefgaragen oder öffentliche Stellplätze stehen in oder nahe der City zur Auswahl, mit etwa 10.000 citynahen Parkplätzen. Wir haben verglichen, wo das Parken eher günstig und wo es besonders teuer ist – einmal für drei Stunden Parkzeit, zum anderen für ein Tagesticket.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Drei Stunden parken in der Leipziger City – hier ist es günstig

An besucherstarken Tagen im Leipziger Zoo bilden sich auch am Parkhaus Schlangen. © Quelle: Valérie Decker

Parkhaus am Zoo: Drei Stunden Parken für drei Euro

Das Parkhaus am Zoo (1375 Stellplätze) ist klarer Sieger, hier kostet eine Stunde Parken einen Euro, bei drei Stunden kommt man also auf drei Euro. Vorteil: Von der Parthenstraße ist es nicht weit zu den Höfen am Brühl und damit in die Innenstadt. Auch Veranstaltungen in der Arena Leipzig lassen sich vom Zooparkhaus gut zu Fuß erreichen. Nachteil: In den Sommerferien kann dieses Parkhaus nur bedingt empfohlen werden. Der Zoo ist dann so stark frequentiert, dass es zu vielen Staus kommt.

Promenaden Hauptbahnhof: Drei Stunden Parken für 3,50 Euro

Die Promenaden Hauptbahhof verfügen über insgesamt 1300 Parkplätze in den Parkhäusern Ost und West. Besonders günstig sind die erste und zweite Stunde mit jeweils einem Euro – gut für Leute, die jemanden zum Zug bringen oder in den Promenaden einkaufen wollen. Ab der dritten Stunde kostet’s dann 1,50 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Drei Stunden Parken für 4,50 Euro: Zentralstraße, Martin-Luther-Ring, Bundesverwaltungsgericht, Fernbusterminal

Auf den weiteren Plätzen folgen vier Parkhäuser mit den gleichen Tarifen. Für drei Stunden Parkzeit werden jeweils 4,50 Euro fällig in den Parkhäusern

– Zentralstraße (123 Stellplätze)

– Martin-Luther-Ring (400 Plätze)

– Bundesverwaltungsgericht (311 Plätze)

– Fernbus-Terminal am Hauptbahnhof (550 Plätze).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hier gibt es die günstigsten Tagestickets

Manchmal muss es einfach etwas mehr sein. Bummeln, shoppen, Eis essen, auf einer Bank in der Sonne sitzen, ins Restaurant gehen – das braucht Zeit, dann wird ein Tagesticket fällig. Die günstigsten gibt es hier:

Parkhaus Petersbogen: Tageshöchstsatz sechs Euro, gilt zwischen 8 und 22 Uhr. Wer sein Auto bis zu 24 Stunden stehen lässt, zahlt 20 Euro.

Parkhaus Martin-Luther-Ring: Tageshöchstsatz 6,50 Euro.

Parkhaus Zoo: Halbtagstickets kosten acht Euro, dafür kann man zwölf Stunden parken. 24-Stunden-Tickets kosten zwölf Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Parkhäuser Promenaden Hauptbahnhof: Das Parkhaus West ist für Ganztagsbesucher besonders günstig, dort kostet ein Tagesticket sieben Euro. Im Parkhaus Ost, das eher für Kurzzeitparker gedacht ist, kostet das Tagesticket zehn Euro.

Lesen Sie auch

Vorsicht, hier wird’s besonders teuer

Öffentliche Stellflächen:Drei Stunden Parken für 9 Euro.

Parken auf öffentlichen Stellflächen in Leipzig ist mittlerweile sehr teuer. Mehr verlangen nur Stuttgart, Frankfurt/Main und Köln. Wer an einem der 216 Parkscheinautomaten in der erweiterten Innenstadt ein Ticket zieht, bezahlt pro 30 Minuten stolze 1,50 Euro. Die derzeitige Leipziger Parkgebührenverordnung gilt seit Juli 2021.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Deutrichs Hof/Reichsstraße: Drei Stunden Parken für 9,60 Euro

Die 85 Parkplätze inmitten der City haben ihren Preis: Jede angefangene halbe Stunde kostet 1,60 Euro, das heißt, für drei Stunden fallen 9,60 Euro an.

City-Parkplatz Große Fleischergasse: Drei Stunden Parken für 9 Euro

Die 115 Parkplätze in der Großen Fleischergasse werden ebenfalls von der Stadt Leipzig bewirtschaftet – und zwar montags bis sonnabends von 8 bis 24 Uhr, an Sonntagen mit besonderen Veranstaltungen von 10 bis 20 Uhr. Jede angefangene Stunde kostet drei Euro. Außerhalb dieser Zeiten darf man mit Parkscheibe maximal 60 Minuten stehen bleiben.

Tiefgarage Burgplatz: Drei Stunden Parken für 8,40 Euro

Wer über die Lotterstraße (am Stadthaus) einen Parkplatz ansteuert, muss aufpassen: Dort gibt es eine gemeinsame Zufahrt zu zwei Tiefgaragen. Nach links geht es ins Parkhaus Petersbogen, nach rechts in die Tiefgarage Burgplatz. Für die Tiefgarage Burgplatz sind Anfang April die Einfahrtsschranken gefallen, es muss kein Ticket mehr gezogen werden. Das heißt aber nicht, dass man dort gratis parken kann, im Gegenteil: Eine Stunde kostet ab 2,80 Euro, das heißt, für drei Stunden sind ab 8,40 Euro fällig. Eine Kamera scannt das Kennzeichen und bei Ein- und Ausfahrt, bezahlt werden kann direkt in der Tiefgarage, online oder demnächst auch über eine App.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Alternativen: 49-Euro-Ticket oder Park & Ride

Natürlich kann man sich die Parkgebühr auch komplett sparen, wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die City fährt. Ab Anfang Mai gilt das 49-Euro-Ticket, das sogenannte „Deutschlandticket“. Außerdem können in und um Leipzig mehr als zehn Park & Ride-Parkplätze in allen Himmelsrichtungen genutzt werden – alle kostenlos und rund um die Uhr geöffnet.