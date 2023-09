﻿Parken in Leipzig: Wo ist es eng – und wo können sich auch Anfänger trauen?

Newsletter „Leipzig Update“

Grenzkontrollen: Sachsen und Kommunen machen Druck - das war am Sonntag wichtig

Am Freitagabend machte die überraschende Nachricht schnell die Runde: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) plant nun doch Grenzkontrollen gegen Schleuserkriminalität an den Grenzen zu Polen und Tschechien. Doch was heißt das für Sachsen? Am Wochenende reagierte die Landesregierung auf Faesers Ankündigung. Sachsens Kommunen drängen auf schnelle Hilfe.