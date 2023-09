Passagiere, die mit dem Auto zum Flughafen Leipzig/Halle fahren, haben derzeit ein großes Problem: Denn einen Parkplatz am Airport zu finden, ist alles andere als leicht.

Schkeuditz. „Keine freien Parkplätze mehr“. „Belegt“. Die Anzeigen an den Einfahrten zu den Parkplätzen am Flughafen Leipzig/Halle verheißen nichts Gutes. Für Unternehmer Hendrik A. (Name geändert) gestaltet sich die Anreise zum Flughafen mit dem eigenen Pkw an diesem Montag überaus schwierig. Sämtliche Parkplätze auf dem Gelände rund um die Terminals seien belegt, teilte er der LVZ mit.