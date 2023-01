﻿Prost Neujahr: So ausgelassen feierte Leipzig Silvester

Silvester wurde überall in Leipzig die Nacht zum Tage gemacht. In den Clubs und Gaststätten steppte der Bär, war Feiern bis in die Morgenstunden angesagt. Hier die schönsten Partybilder.

Silvesterparty in der Tanzschule Leipzig Oli & Tina in Gohlis.

Leipzig. Das neue Jahr ist da – lautstark und funkelnd wurde es in ganz Leipzig begrüßt. Nach Einbruch der Dunkelheit wurde in manchen Stadtteilen schon am laufenden Band geböllert. In vielen Clubs und Gaststätten steppte der Bär, überall wurde bei toller Stimmung ins neue Jahr hinein getanzt, getrunken, gut gegessen, geflirtet und bei Partyspielen auch viel gelacht. Nach zwei Corona-Jahren feierten die Leipzigerinnen und Leipziger den Jahreswechsel wieder ausgelassen mit Freunden, Familie und Gästen – dabei blieb es überwiegend friedlich. Auch in der Innenstadt und auf dem Augustusplatz waren viele Menschen unterwegs. Unser Fotograf hat einige Partys besucht und die schönsten Fotos mitgebracht.

In der Innenstadt wurde das Feiergeschehen von einem größeren Polizeiaufgebot begleitet und beobachtet. Das große bunte Feuerwerk und die ausgelassene Böllerei hielten noch bis weit nach Mitternacht an.