﻿Tausende feiern Afterwork-Party mit Pferdewetten: Die schönsten Bilder vom Partyrenntag

Leipzig. “Schwing die Hufe Sexy Man!“ – ein ganz normaler Ausruf am Donnerstagabend am Clara-Zetkin-Park in Leipzig. Denn „Sexy Man“ ist einer der vielen kuriosen Namen der wertvollen Pferde, die am Donnerstag im Scheibenholz an den Start gingen. Dort wurde zum Partyrenntag geladen, was heißt, dass neben dem Sport vor allem das Vergnügen im Vordergrund stand.

Leipzig Scheibenholz: Favorit gewinnt Hauptrennen

Das große Hauptrennen entschied Moonlight Touch unter Eddie Pedroza für sich. Auf den berühmten Jockey hatten viele gesetzt. Es war das Rennen, bei dem die besten Pferde antraten und das mit dem höchsten Preis. Mit 11.500 Euro ist der „Team Jolig-Cup“ dotiert und galt schon im Vorfeld als inoffizielles sportliches Highlight. Daneben gab es noch sechs andere Galopprennen.

Die Veranstalter zeigten sich sehr zufrieden mit dem Event. Laut Scheibenholz-Sprecherin Franziska Margalle seien dieses Jahr im Vorverkauf so viele Tickets verkauft worden, wie letztes Jahr zum gesamten Event. Schon vor Start der Party um 20 Uhr waren um die 3.700 Besucherinnen und Besucher da. Auch an den Wettkassen lief es gut. Nach dem Vierten von sieben Rennen waren dort schon 60.000 Euro Umsatz gemacht worden. „Wir hoffen, dass wir noch die Hunderttausend schaffen“, sagte Margalle.

An diesem Abend ging es aber trotzdem vor allem ums Feiern. Bei traumhaftem Wetter verwandelte sich die traditionsreiche Zuschauertribüne in eine Partykulisse, mit DJ und Drinks. Franziska Margalle von der Rennbahn versprach schon im Vorfeld „die besten Party-Hits zum Mitsingen“.

Für die Leipziger lief es nicht ganz so prickelnd

Unter das Partyvolk mischte sich an diesem Donnerstag Galoppsport-Prominenz: Mit Eduardo Pedroza war einer der internationalen Star-Jockeys vor Ort. Weiter waren Pferde und ihre Teams aus Tschechien, Frankreich und sogar Großbritannien angereist. Aber auch ein Leipziger Club konnte mit an den Start gehen. Das Pferd „Niemand“, trainiert von Marco Angermann, schnitt dabei beim dritten Rennen mit dem vorletzten Platz nicht ganz so glücklich ab. Vielleicht im September dann, wenn sich zum Moderenntag in Schale geworfen wird.

