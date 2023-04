﻿Ostern in Leipzig: Diese Partys sind geplant

Clubs & Co.

In Leipzigs Clubs kann auch an den Osterfeiertagen getanzt werden. (Symbolbild)

Am langen Osterwochenende darf getanzt werden: Ob in Ilses Erika, zu Rockmusik im Tonelli’s oder zu den Sounds von Depeche Mode im Täubchenthal – die LVZ hat Partytipps in Leipzig von Gründonnerstag bis Ostersonntag gesammelt.

LVZ WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket