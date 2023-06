Urlaubszeit in Leipzig: Zusätzliche Termine in Bürgerbüros

Leipzig. Die Reisesaison ist angebrochen: Weil viele Bürgerinnen und Bürger kurz vor dem Urlaub ihre Ausweisdokumente erneuern lassen möchten, vergibt die Stadt im Juli zusätzliche Termine in den zwölf Leipziger Bürgerbüros.

Wie das Amt Bürgerservice am Dienstag mitteilte, sollen ab dem 28. Juni zusätzlich 350 Termine bereitgestellt werden. Außerdem öffne das Bürgerbüro im Ratzelbogen in Grünau am Samstag, den 1. Juli, zwischen 8 und 13 Uhr. Diese Angebote seien jedoch ausschließlich für das Beantragen von Personalausweisen, Reisepässen und Kinderreisepässen vorgesehen, heißt es. Abgeholt werden können die Pässe dann in einem Bürgerbüro nach Wahl, ohne Termin.

Hohe Nachfrage zur Urlaubszeit

Die neuen Termine werden durch Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter ermöglicht, die freiwillig mehr arbeiten, so die Stadt. Auch im Juni hatte es wegen der hohen Nachfrage bereits ein extra Angebot gegeben.

Die Zeitfenster werden täglich um 10 Uhr auf der Terminvereinbarungswebsite der Stadt freigeschaltet. Die Sondertermine für das Bürgerbüro in Grünau können ab dem 28. Juni um 10 Uhr sowie ab dem 30. Juni um 11 Uhr gebucht werden.

