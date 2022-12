﻿Neue Suppenküche im Pavillon der Hoffnung

Im Pavillon der Hoffnung in der ehemaligen Messehalle 14 gibt es eine Suppenküche, die zwei Mal wöchentlich Bedürftige und Geflüchtete mit einer warmen Mahlzeit versorgt. Zuvor wird eingekauft, geschnippelt und gekocht. Wer sich engagieren möchte, ist jederzeit willkommen.

Leipzig. Der Pavillon der Hoffnung in Leipzig ist ein offenes Haus für Geflüchtete und Bedürftige in der ehemaligen Messehalle 14. Neben einer Kleiderkammer gibt es einen Indoor-Spielplatz, wo sich Kinder austoben können und Begegnungsnachmittage für Frauen. Die neue Suppenküche, die dank ehrenamtlicher Helfer und engagierter Spender funktioniert, ist die neueste Errungenschaft des gemeinnützigen Vereins.

Alltag einer Suppenküche

Seine Freunde und seine Frau meinten, er könne gut kochen. Also engagiert sich Eric Oeser ehrenamtlich in der Suppenküche im Pavillon der Hoffnung. © Quelle: André Kempner

„Wir freuen uns, dass dieser Traum endlich in Erfüllung gegangen ist“, sagt Projektmanagerin Debora Schäl. Es sei kein Katzensprung gewesen, den 100 Quadratmeter großen Raum mit allen nötigen Großgeräten und einer Lüftung auszustatten. „Es lief langsam an, aber mittlerweile wird es gut angenommen“, so die 37-Jährige.

Saisonal, gesund und sättigend

Eric Oeser ist einer von derzeit zwei freiwilligen Helfern, dem man nachsagt, dass er gut kochen kann. Zwei Mal in der Woche fährt der 34-jährige Versicherungsvertreter am frühen Morgen zum Einkauf und anschließend in die Küche. „Das Budget pro Topf beträgt 30 bis 40 Euro. Ich lege Wert auf gesundes, günstiges und auch bisschen saisonales Essen. Es gibt viel Rübengemüse und Kartoffeln, da ich versuche, die Suppe vegetarisch zu halten, damit alle davon essen können“, plaudert der Familienvater, der im nächsten Sommer das zweite Mal Papa wird.

Sprachlehrer Lee Cassel bei der Essenausgabe der Leipziger-Allerlei-Suppe an ukrainische Geflüchtete. © Quelle: Andre Kempner

Gemeinsam mit dem 26-jährigen Sprachlehrer Lee Cassel, der als Angestellter im Verein arbeitet, und Steven Trueman, der wie Oeser zur Gemeinde Generations Church gehört, die im Pavillon beheimatet ist, wird gemeinsam Gemüse geschnippelt, um bis zu 60 Personen pro Mahlzeit satt zu bekommen. Vor Weihnachten ging die große Spende eines Dienstleistungsunternehmens mit Entenkeulen in der Küche ein. Das Fleisch wurde mit Möhren, Erbsen und Spargel zu einer Leipziger-Allerlei-Suppe verarbeitet. Wenn Essen übrig bleibt, werden obdachlose Menschen am Hauptbahnhof beliefert. „Das sind momentan eher spontane Aktionen – je nachdem wie die Leute Zeit haben, sich auf den Weg zu machen“, erklärt Eric Oeser. Im neuen Jahr wolle man diese Hilfe effektiver gestalten.

Helfer für alle Projekte gesucht

Debora Schäl ist Projektmanagerin für die Flüchtlingshilfe im Pavillon der Hoffnung auf der Alte Messe in Leipzig. © Quelle: Andre Kempner

"Wir sind für jede Stunde dankbar, die uns Helferinnen und Helfer schenken", sagt Debora Schäl, die vor ihrer Festanstellung im christlichen Begegnungszentrum zwei Mal in der Woche als Ehrenamtliche in der Kleiderkammer gearbeitet hat. Gesucht werden Freiwillige für die Kleiderausgabe, aber auch für Deutsch- und Karate-Kurse für Kinder. Fleißige Hände zum Gemüseschnippeln, beim Abwasch oder Töpfe putzen werden auch in der Suppenküche gebraucht, die jeden Dienstag und Donnerstag öffnet – nach der derzeitigen Betriebsruhe ab 10. Januar wieder regelmäßig. Möchten Sie eine finanzielle Spende leisten, dann können Sie das hier.

Weitere Hilfsangebote für Bedürftige und Obdachlose in Leipzig

Bahnhofsmission: Hilfe ohne Anmeldung bieten die Sozialarbeiter der Bahnhofsmission im Leipziger Hauptbahnhof gegenüber vom Eingang Parkhaus West. Gemeinsam mit dem Leipziger Verein TiMMitoHelp und dem Hilfebus Leipzig sammelt der Caritasverband Leipzig e.V. Sachspenden für hilfsbedürftige Menschen. Dringend benötigt werden Schlafsäcke, Isomatten und Winterkleidung.

Hostel for Homeless: Bis zum 9. März 2023 hat das Homeplanet Hostel in Leipzig-Connewitz seine Türen für zehn obdachlose Menschen geöffnet, um ihnen einen Rückzugsort zu bieten. Die Gäste bekommen Frühstück und Abendessen und können sich an einem Spendenregal bedienen. Wenn Sie armutsbetroffenen Menschen helfen wollen, dann klicken Sie hier auf Deutschlands größte Spendenplattform Betterplace, die auch Spendenbescheinigungen ausstellt.