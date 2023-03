﻿Modehändler Peek & Cloppenburg in Leipzig: „Wollen nicht hoffen, dass es zum Schlimmsten kommt“

Das Düsseldorfer Modehaus Peek & Cloppenburg ist finanziell angeschlagen und sucht Rettung in einem Schutzschirmverfahren. Drei Filialen befinden sich in Mitteldeutschland. Eine Schließung des Standorts in Leipzig würde laut Marktkenner deutlich die Attraktivität der Innenstadt schmälern.

Leipzig/Düsseldorf. Der Modehändler Peek & Cloppenburg (P&C) ist pleite. Das Düsseldorfer Unternehmen sucht angesichts der schwierigen Marktsituation Rettung in einem Schutzschirmverfahren. Die Geschäftsführung habe den Antrag am Freitag gestellt, um den bereits angestoßenen Restrukturierungsprozess zu beschleunigen, teilte das Unternehmen mit.

P&C ist in Mitteldeutschland mit drei Filialen in Leipzig, Halle und im Nova Einkaufspark in Günthersdorf an der sächsischen Landesgrenze vertreten. Insgesamt hat der Händler 67 Verkaufshäuser in Deutschland. Außer in Mittedeutschland hat P& C im Osten der Republik noch ein Modehaus in Potsdam und sieben in Berlin.

Die gute Nachricht: Alle diese Häuser sowie ein Online-Shop blieben ohne Einschränkung geöffnet.

Personalabbau sei notwendig

P&C will das Schutzschirmverfahren nutzen, um sich an die veränderten Marktbedingungen in Deutschland anzupassen und für die Zukunft neu aufzustellen. Bereits jetzt sei allerdings klar, dass „ein nicht unwesentlicher Personalabbau in der Verwaltung inklusive der Führungsebenen“ notwendig sein werde.

„Peek & Cloppenburg ist überaus wichtig für eine lebendige Leipziger Innenstadt“, sagt Gunter Engelmann-Merkel vom Handelsverband Sachsen. P&C nehme mit dem Kaufhaus in der Petersstraße einen prominenten Platz ein. „Wir wollen nicht hoffen, dass es zum Schlimmsten kommt“, so der Handelsexperte. Das wäre für Leipzig eine bedrohliche Situation. Die Stadt würde deutlich an Attraktivität verlieren.

Der Schutzschirm ist ein besonderes Verfahren im Insolvenzrecht. Dabei kann das Unternehmen alle Maßnahmen zur Restrukturierung und Sanierung in eigener Verantwortung erarbeiten und umsetzen. Allerdings unter Aufsicht eines gerichtlich bestellten vorläufigen Sachwalters.

Umsatzeinbruch durch Corona-Maßnahmen

Ein Grund für die Schieflage sind die Auswirkungen der der Corona-Maßnahmen in den beiden Jahren 2020 und 2021, die zu einem Umsatzeinbruch in dreistelliger Millionenhöhe geführt hätten, wie Steffen Schüller, seit Juni 2022 Geschäftsführer des Unternehmens, sagt.

Darüber hinaus sei das Konsumverhalten aufgrund des seit Februar 2022 laufenden Ukrainekriegs weiter sehr zurückhaltend. Lieferengpässe, erhöhte Kosten, steigende Zinsen und die leichte Rezession hätten die wirtschaftliche Situation des Händlers zum Ende des vergangenen Jahres hin weiter eingetrübt.

Gesellschaften der Gruppe im In- und Ausland sowie die Schwestergesellschaft Peek & Cloppenburg in Österreich sind nicht vom Schutzschirm betroffen. Sie führen ihre Geschäftstätigkeit ohne Einschränkung fort. Dies betrifft auch die Ansons’s Modehäuser in Deutschland – eine Filiale befindet sich in Berlin.