﻿100.000 Menschen pendeln täglich nach Leipzig – meist mit dem Auto

Leipzig. In Leipzig leben heute mehr als 620.000 Menschen, von denen ein Großteil täglich in der Messestadt unterwegs ist. Etwas mehr als ein Drittel nutzt laut regelmäßiger Verkehrsbefragung (TU Dresden) dabei das Auto. Die anderen zwei Drittel der Wege legen die Leipzigerinnen und Leipziger mit Bussen und Bahnen, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurück. Abgesehen davon wird der Verkehr an der Pleiße aber auch von Pendlerinnen und Pendlern mitbestimmt, die zum Arbeiten, zum Einkaufen oder für kulturelle Angebote nach Leipzig strömen. Hier ist das Verhältnis aufgrund längerer Wege anders: Die meisten kommen mit dem Auto in die Stadt.

Ziemlich konkret bestimmen lässt sich beispielsweise die Zahl der „Auswärtigen“, die täglich in Leipzig arbeiten: Sandra Zechel von der Arbeitsagentur spricht von 103.000 Menschen, die nicht in der Messestadt wohnen, aber dort einer sozialversicherungspflichtigen Arbeit nachgehen. Freiberufler und Selbstständige sind noch nicht mit einberechnet. Grob geschätzt wird wohl etwa jeder dritte Job in Leipzig von Pendlerinnen und Pendlern aus dem Umland erledigt. Natürlich gibt es auch das Gegenstück: 73.000 leben an der Pleiße, arbeiten aber sozialversicherungspflichtig außerhalb. Im Saldo überwiegt aber klar der Sog hinein in die Metropole.

Pendlerzahl steigt schneller als Bevölkerung in Leipzig

Im Blick zurück auf die rasanten vergangenen zehn Jahre stieg die Pendlerkurve sogar noch steiler an (+16 Prozent) als das generelle Leipziger Bevölkerungswachstum (+15 Prozent). Dabei dürfte das Ende dieser Entwicklung längst nicht erreicht sein: In anderen, vergleichbar großen Metropolen fahren weit mehr Menschen zum Arbeiten hinein. In Düsseldorf und Stuttgart sind es täglich mehr als doppelt so viele Einpendler wie in Leipzig. Auch in Essen, Bremen und Dortmund sind die Verkehrsströme in die Städte größer als an der Pleiße.

Im Fall von Leipzig kommen die meisten Fahrzeuge am Morgen aus Richtung des gleichnamigen Landkreises: 32.000 Menschen machen sich laut Arbeitsagentur täglich von Markranstädt, Markkleeberg, Brandis, Naunhof, Zwenkau und Co auf dem Weg in die Messestadt, um dort zu arbeiten. Dahinter folgt der Landkreis Nordsachsen – mit 20.000 Personen, die zwischen Torgau, Oschatz, Bad Düben und Schkeuditz wohnen, aber in Leipzig arbeiten. Dazu kommen sozialversicherungspflichtig Arbeitende aus dem Saalekreis (5600 Einpendler), Halle (5000), Burgenlandkreis (3000), Dresden (2700), Anhalt-Bitterfeld (2200), Mittelsachsen (2000), Altenburger Land (1300) und Chemnitz (1300).

Mehr als 200.000 Motorisierte auf den Zufahrtsstraßen täglich

Wer täglich nach Leipzig rein- und rausfährt, nutzt dafür vorrangig das Auto. Das lässt sich aus den Verkehrsdaten von S-Bahn-Strecken und Straßen herauslesen. Auf der aus südlicher Richtung kommenden B2 sind laut Verkehrszählung 2018/19 täglich mehr als 40.000 Fahrzeuge in beide Richtungen unterwegs, gleiches gilt für diese Bundesstraße am nördlichen Stadtrand. Natürlich sind nicht alle Menschen in den Autos auch Pendler – aber zweifellos viele von ihnen.

Im Osten Leipzigs gibt es mehrere Zufahrtsstraßen: Auf Tauchaer, B 87, B 6 und Riesaer Straße kommen am Tag Zehntausende motorisierte Fahrzeuge durch – insgesamt sind es am östlichen Stadtrand gut 80.000, die hinein und ausfahren. Nicht zuletzt sind auch die Hallesche Straße, B 6, B 181, B 87 und S 46 am westlichen Stadtrand ähnlich stark frequentiert. Nimmt man alle Zufahrtsstraßen nach Leipzig zusammen, rollen weit mehr als 200.000 Autos an jedem Tag in die Stadt und heraus. Statistisch gesehen sitzen dabei 1,2 bis 1,5 Personen in den Fahrzeugen.

Pendlerinnen und Pendler kommen auch mit Zügen nach Leipzig

Parallel zu den Autoschlangen an jedem Morgen und Abend kommen Pendlerinnen und Pendler natürlich auch mit Zügen nach Leipzig – vornehmlich mit den S- und Regionalbahnen. Laut Jasmin Duda vom zuständigen Nahverkehrsservice aus Sachsen-Anhalt (NASA) sind es aus dem Nachbarbundesland täglich 23.000 Reisende im Personennahverkehr. Rings um die Messestadt herum, im Landkreis Leipzig und Nordsachsen, ist der Zweckverband Nahverkehr Leipzig (ZVNL) zuständig: „Die Zahl der täglich nach Leipzig einströmenden Pendler beträgt hier 35.000“, sagt Sprecherin Katy Schröter.

Zusammen gerechnet sind das demnach 58.000 Menschen im täglichen Personennahverkehr in und aus der Stadt. Im Vergleich zur Zahl der Menschen parallel in den Autos auf den Zufahrtsstraßen ist das gut ein Viertel.