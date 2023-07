Feueralarm in Leipziger Hotel: Gast wird verletzt

Leipzig. Ein Gast ist bei einem Feuer im Leipziger Pentahotel am Donnerstagabend verletzt worden. Wie Polizeisprecherin Sandra Freitag am Freitag auf LVZ-Anfrage mitteilte, erlitt der 20-Jährige eine Rauchgasvergiftung. In der 5. Etage des Hauses in der Straße Großer Brockhaus hatte ein Unbekannter gegen 20 Uhr nach derzeitigem Ermittlungsstand „vermutlich Papier entzündet“, so Freitag.

Dadurch seien der Teppich und die Tapete im Umfeld des Brandherdes beschädigt worden. Hotelmitarbeiter brachten die Gäste in Sicherheit, die Feuerwehr löschte den Brand. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer.

Bereits am 27. Juni ereignete sich ein ähnlicher Vorfall. Damals entzündete eine unbekannte Person ebenfalls Papier in zwei Fluren des Hotels. Verletzt wurde niemand, der Schaden war gering. Ermittelt wird in diesem Fall ebenfalls wegen Sachbeschädigung durch Feuer.

