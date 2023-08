Gute Bedingungen für Sternschnuppennächte in Leipzig

Leipzig. Im August ist einiges los am Himmel: Gleich zweimal – zum Monatsanfang und zu seinem Ende – ist ein sogenannter Supermond zu sehen. Und wie in jedem Jahr verspricht der Sommermonat besonders sternschnuppenreiche Nächte. Der Höhepunkt wird in der Nacht zu Sonntag erwartet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Warum gibt es im August besonders viele Sternschnuppen?

Grund dafür sind die Perseiden, ein jährlich in der ersten Augusthälfte wiederkehrender Meteorstrom. Ihren Ursprung haben die Perseiden im Kometen 109P/Swift-Tuttle. „Jedes Jahr um diese Zeit im August ist die Erde an der Stelle, wo der Komet vor rund 200 Jahren sein Material verloren hat“, erklärte Peter Schilling vom Astronomischen Zentrum Schkeuditz. Bei dem „Material“ handelt es sich um die Sternschnuppen, die wir dann über den Himmel flitzen sehen. Im Volksmund heißen die Perseiden auch Laurentius-Tränen, nach dem christlichen Märtyrer Laurentius.

Wann stehen die Chancen am besten?

Eigentlich erhellen die Perseiden schon seit dem 27. Juli den Nachthimmel und finden erst am 24. August ihr Ende. Wer noch Wünsche offen hat, sollte aber insbesondere in der Nacht vom 12. auf den 13. August den Blick nach oben richten – dann nämlich erreicht der Meteorsturm seinen Höhepunkt. In dieser Nacht werden bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde zu sehen sein. Aber auch in den Tagen davor und danach sollen stündlich bis zu 50 Meteore über den Himmel flitzen. Die beste Beobachtungszeit liegt zwischen 22 Uhr und 4 Uhr morgens.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

In diesem Jahr sind die Bedingungen „besonders gut“, so Schilling. Denn gerade sei ein abnehmender Mond zu sehen, Vollmond erst wieder zum Monatsende. Das helle Mondlicht hätte sonst das Sichten von Sternschnuppen erschweren können.

Die Perseiden haben im August Hochkonjunktur am Nachthimmel. (Archiv) © Quelle: Matthias Balk/ dpa

In welche Richtung muss ich gucken?

Nordosten, das sei in der Nacht zu Sonntag die Himmelsrichtung der Wahl, erklärte Schilling. Denn dort sei der scheinbare Ursprung der Sternschnuppen zu verorten. Ganz eindeutig sei das jedoch nicht, letztlich seien sie überall, kreuz und quer, am Himmel sichtbar. „Auf den Rücken legen und nach oben schauen“, rät er allen Schaulustigen. Vor allem ist auch Aufmerksamkeit gefragt. Denn die Perseiden sind mit 60 Kilometer pro Sekunde recht schnelle Objekte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wo kann ich die Sternschnuppen am besten anschauen?

Klar, es muss dunkel sein. Je dunkler, desto besser. Das Leipziger Stadtgebiet ist wegen der hohen Lichtverschmutzung daher nicht gut geeignet. Vielmehr bietet sich ein Ausflug ins Umland an, um die künstlichen Lichtquellen der Stadt zu vermeiden. Schilling empfiehlt etwa die Gegend nördlich der A 14, Richtung Krostitz. Aber auch die Strände des Leipziger Neuseenlandes dürften zum Beispiel gut geeignet sein.

Veranstaltungen zum gemeinsamen Sternschnuppengucken in Sachsens Sternwarten Wer den Sternenhimmel unter fachlicher Anleitung beobachten möchte, hat auch dafür verschiedene Möglichkeiten in der Umgebung. Bei einigen lohnt es sich, zügig einen Platz zu reservieren – die Veranstaltungen sind begehrt: Sternwarte Riesa: Am 10. August laden die Riesaer Sternenfreunde ab 22 Uhr zum gemeinsamen Sternschnuppengucken auf dem Flugplatz in Canitz. Dieser Beobachtungsort eignet sich, um den gesamten Horizont zu überblicken. Sternwarte Nordsachsen: Die Sternwarten in Eilenburg und Schkeuditz haben von Donnerstag bis Sonntag Sternschnuppennächte geplant. Außer den Perseiden können auch Jupiter und Saturn bewundert werden. (Info: Alle Sternschnuppennächte sind bereits ausgebucht.) Sternwarte Rodewisch: Zum Höhepunkt der Perseiden am 12. August lädt die Sternwarte Rodewisch ab 21 Uhr zur Sternschnuppennacht ein. Sternwarte Hartha: Interessierte können zur Nacht der Sternschnuppen am 12. August auch die Sternwarte in Hartha besuchen. Um 20 Uhr wird dort ein Vortrag zum Phänomen der Meteore zu hören sein. Es wird empfohlen, eigene Sitzgelegenheiten für ein entspanntes Langzeitbeobachten mitzubringen.

Wichtig ist außerdem ein guter Rundumblick. Vorteilhaft sind daher Orte, an denen Bäume, Gebäude und Ähnliches nicht die Sicht versperren. Wer es nicht aus der Stadt heraus schafft, findet davon auch in Leipzig eine Menge solcher Plätze, beispielsweise die große Wiese im Rosental und der nahe gelegene Aussichtsturm oder der Fockeberg in der Südvorstadt. Auch Leipzigs Dachterrassen und Rooftop Bars bieten eine ungestörte Sicht gen Himmel.

Spielt das Wetter mit?

Ein möglichst wolkenfreier Himmel ist Grundvoraussetzung. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bahnt sich schon bald ein kleiner Umschwung an: Bereits beginnend am Mittwoch setzt sich ein Hochdruckgebiet durch, teilte DWD-Meteorologe Peter Zedler am Dienstag mit. In den kommenden Nächten bis Freitag sei es voraussichtlich gering bewölkt, auch ein klarer Himmel sei zwischendurch möglich. Mit dem Hoch klettern auch die Temperaturen allmählich nach oben, erklärt der Wetterexperte – einem geduldigen Ausharren im Freien dürfte also nichts im Wege stehen. Wer eine lange Nacht plant, sollte dennoch wärmere Kleidung einpacken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Für eine genauere Prognose zum Wochenende sei es noch zu früh, so Zedler. Nach derzeitigem Stand würden aber auch in der Nacht zu Sonntag wolkenlose Perioden erwartet. Diese sei also „keine schlechte Wahl“ für die Beobachtung von Sternschnuppen – eine gute Nachricht für den zeitlichen Höhepunkt der Perseiden.

LVZ