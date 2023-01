﻿Sanierungsplan für die Petersstraße: Braucht Leipzigs Einkaufsmeile mehr Bänke?

1,8 Millionen Euro will die Stadt in die Erneuerung der Einkaufsmeile investieren. Doch an einem entscheidenden Punkt ignoriert das Baudezernat einen Stadtratsbeschluss.

Die Gehwegplatten in der Petersstraße sind verschlissen. In diesem Jahr soll die Einkaufsmeile neu gepflastert werden.

Leipzig. 1,2 Millionen Menschen liefen im vergangenen Monat über die Petersstraße. Sie gehört seit Jahrzehnten zu den meistfrequentierten Geschäftsstraßen in der Leipziger Innenstadt. Entsprechend abgenutzt ist das Straßenpflaster, das auch schon beim Bau des Citytunnels arg in Mitleidenschaft gezogen wurde. Deshalb will die Kommune zwischen April und August dieses Jahres nun für 1,8 Millionen Euro die Einkaufsmeile einer Verjüngungskur unterziehen. Am kommenden Mittwoch steht das Projekt im Verwaltungsausschuss des Stadtrates auf der Tagesordnung. Doch der SPD gehen die Pläne nicht weit genug.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aufenthaltsqualität soll sich verbessern

Der Stein des Anstoßes: Vor zweieinhalb Jahren hatte der Stadtrat ein Sitzbankkonzept für die Innenstadt beschlossen. Die Idee dahinter: mit mehr Sitzgelegenheiten die Aufenthaltsqualität für die Besucher im Herzen der Stadt zu verbessern. Doch davon findet sich nichts in den Plänen von Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne), die vorsehen, die Petersstraße zwischen Markt und Preußergäßchen auf 170 Metern durchgängig und einheitlich mit neuem Naturstein zu pflastern, unter anderem mit Platten aus Fichtelgebirgsgranit.

Christopher Zenker: Rathaus ignoriert Ratsbeschluss

„Gemäß dem Sitzbankkonzept Innenstadt wurden vier Standorte für neue Sitzbänke in der Petersstraße zwischen Markt und Preußergäßchen benannt“, erinnert SPD-Fraktionsvorsitzender Christopher Zenker. Die aktuelle Planung für die Petersstraße sieht aber vor, nur die sechs vorhandenen Sitzgelegenheiten vor Mädler- und Messehofpassage durch neue Bänke zu ersetzen. Zenker: „Wir erwarten von der Stadtverwaltung moderne zeitgemäße Planungen, die mit den Beschlüssen des Stadtrates im Einklang stehen und diese nicht ignorieren.“ Um diese zusätzlichen vier Sitzgelegenheiten müsse das Petersstraßen-Projekt ergänzt werden, fordert er. „Optimalerweise in Kombination mit Pflanzkübeln, wie es sie zum Beispiel in Wien gibt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fordert vom Baudezernat die Einhaltung von Ratsbeschlüssen ein: SPD-Fraktionschef Christopher Zenker. © Quelle: André Kempner

Bislang ist lediglich vorgesehen, zu den im Sanierungsabschnitt bereits existierenden vier Bäumen drei zusätzliche Bäume zu pflanzen – und zwar drei Kaiserlinden zwischen Markt und der Buchhandlung Hugendubel.

Internethandel setzt Innenstadt unter Druck

Zenker weist zudem darauf hin, dass die SPD zusammen mit der CDU im jüngsten Doppelhaushalt extra zusätzliche Mittel für eine attraktive Innenstadt durchgesetzt habe, durch die beim Bund ein Millionenbetrag akquiriert werden konnte. „Insbesondere durch Corona und das Verdrängen des ortsgebundenen Einzelhandels durch den Internethandel hat die Diskussion um attraktivere Innenstädte mit mehr Grün und Aufenthaltsqualität deutlich Fahrt aufgenommen“, so der SPD-Politiker. Seine Fraktion fordere das Dezernat Dienberg daher auf, „sich dieser Diskussion zu stellen und nicht wieder eine Chance zu vertun und bei der Sanierung der Petersstraße außer drei neuer Bäume nichts zu ändern“.