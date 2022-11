﻿Leipziger Pfandsammlerin Lotte L. (81): „Es ist wie eine Sucht“

Auch in Leipzig gibt es immer mehr Menschen, die Pfandflaschen sammeln, um an Geld zu kommen. Finanzielle Not ist allerdings nicht der einzige Grund für die Jagd nach verwertbarem Glas oder Blech.

Leipzig. Hello darkness, my old friend. Es ist dunkel und spät geworden, und auf dem Heimweg kommt Lotte L. ihr Lieblingssong von Simon & Garfunkel in den Sinn. Meist hört sie „Sound of Silence“ vor dem Schlafengehen, am Ende eines Feierabends wie diesem. Vier Stunden lang hat die Leipzigerin auf der Wiese vor dem Fußballstadion Pfandflaschen und -dosen gesammelt, ihr Revier verteidigt, die Schmerzen in den Beinen ignoriert. Heute Abend ist sie zufrieden. „Das war ein guter Tag“, sagt sie.