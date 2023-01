﻿Pflegedienst Convivo ist pleite – kein Puffer für schwierige Zeiten

Noch 2019 wurde der private Pflegedienst Convivo, der auch im Raum Leipzig aktiv ist, mit der Auszeichnung „Betreiber des Jahres“ geehrt. Doch weil die rasante und riskante Kauf- und Bau-Strategie das Finanzpolster schrumpfen ließ, müssen nun die Beschäftigten, die Seniorenheimbewohner und ihre Angehörigen bangen.

Leipzig. Die Insolvenz von Convivo hat die Debatte wieder entfacht, ob die Pflege älterer Menschen ausschließlich in öffentliche Hand gehört. „Es zeigt sich erneut, dass die privatwirtschaftliche Organisation der Pflege zu Fehlentwicklungen führt“, kritisierte zum Beispiel die Seniorenvertretung Bremen – also am Sitz des nun zahlungsunfähigen Konzerns.