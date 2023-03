﻿Pilotprojekt beerdigt: Keine Awareness-Teams für Leipzigs Party-Hotspots

Mit Awareness-Teams wollte die Stadt die problematischen Hotspots für Open-Air-Partys an der Sachsenbrücke und anderswo entschärfen. Doch das angekündigte Pilotprojekt wurde nie gestartet. Für Leipzigs Party-Hotspots gibt es nun andere Pläne.

Leipzig. Sie sollten eine Antwort sein auf unzählige Straftaten, auf nächtlichen Lärm und Gewaltexzesse: Mit so genannten Awareness-Teams wollte die Stadt Leipzig die sommerlichen Hotspots für Open-Air-Partys an Sachsenbrücke, Palmengarten und anderswo entschärfen. Ein Pilotprojekt sollte im vergangenen Jahr an der Sachsenbrücke starten. Doch der Plan wurde offenbar still und heimlich beerdigt. Eher beiläufig kam jetzt heraus: Dieses Pilotprojekt bleibt vorläufig Wunschdenken.