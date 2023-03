Das Deutschlandticket ist beschlossene Sache. Vor dem Start bieten die Leipziger Verkehrsbetriebe ein deutschlandweit einmaliges Bausteinsystem an. Die Branche spricht von einem Pilotprojekt.

Leipzig. Wenn das neue Deutschlandticket (D-Ticket) am 1. Mai startet, werden die Manager vieler deutscher Verkehrsunternehmen die Entwicklung in Leipzig besonders genau verfolgen. Denn in der Messestadt startet zeitgleich ein Pilotprojekt für die Branche.