Pilzberater aus Leipzig erklärt, wie man einen giftigen Doppelgänger entlarvt

Leipzig. Das wechselhafte, warme Wetter in Sachsen lässt in diesem Jahr schon frühzeitig die Pilze in den Wäldern sprießen. Wer sich auf die Suche nach ihnen begibt, sollte einige wichtige Dinge beachten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wir haben mit dem Leipziger Pilzberater Chris Hennig gesprochen, wann er dringende Fragen am Telefon beantwortet, wie man Pilze richtig erntet und welche Gefahren bei der Suche bestehen.

Pilzberater aus Leipzig: „Fernmündlich darf ich keine Pilze freigeben“

Chris Hennig beschäftigt sich seit seinem sechsten Lebensjahr mit Pilzen. Früher zog er mit dem Opa durch den Leipziger Auwald. Seit zwölf Jahren arbeitet der 39-jährige Baufinanzierer als ehrenamtlicher Pilzberater der Stadt Leipzig. „Ich habe einen zweijährigen Lehrgang an jedem zweiten Samstag im Monat an der Volkshochschule Grimma absolviert, Praxiserfahrungen bei einem Pilzberater gesammelt und eine Prüfung abgelegt“, erzählt der Familienvater.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwischen August und Oktober bekäme er in der Regel täglich einen Anruf von Pilzsammlern, die dringende Fragen zu ihren Fundstücken hätten. „Telefonisch kann ich Merkmale abklopfen. Manchmal bekomme ich auch Bilder per Whatsapp geschickt. Letztendlich habe ich die Weisung vom Veterinäramt, fernmündlich keinen Pilz freizugeben“, betont Hennig.

Achtung Verwechslungsgefahr!

Sein Telefon klingele besonders oft, wenn beispielsweise der Karbol-Egerling, der dem essbaren Champignon sehr ähnlich ist, für Magen- und Darmbeschwerden sorgt. Im Volksmund auch Gift-Champignon genannt, wächst er massenweise auf Wiesen und wandert oft in die Körbchen der Sammler. „Dann kommt es zu 20 bis 30 Anrufen täglich“, berichtet der Experte.

Den giftigen Doppelgänger könne man entlarven, indem man ihn anschneidet und einen chemisch-benzinartigen Geruch wahrnehme. „Ich wurde wegen einer Vergiftung schon einmal in die Leipziger Uniklinik gerufen, wo einer ganzen Familie der Magen ausgepumpt wurde.“

Achtung giftig: Der Karbol-Champignon oder Gift-Egerling ist eine giftige Pilzart, die essbaren Champignons sehr ähnlich sieht. Er kommt zudem im selben Gebiet vor wie der Wiesenchampignon. © Quelle: James Lindsey

Was muss ich als Sammler für eine Pilzbestimmung beachten?

Zur Begutachtung sollte immer der möglichst frische Pilz inklusive Knolle vorgelegt werden. Nach telefonischer Anmeldung schauen die Pilzsammler meist mit ihrem Körbchen nach Feierabend bei Chris Hennig vorbei. Manchmal passiere es auch, dass die Leute in seinem Büro in der Chopinstraße Hilfe bekämen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Achtung: Alte Pilze sind unverträglich

„Auch wenn das Körbchen leer bleibt, bitte lassen sie alte Pilze stehen. Wenn sich beispielsweise Steinpilze oder Maronen im Zersetzungsprozess befinden, sind sie unverträglich“, erklärt der Sachverständige, der bei Fragen am liebsten zum Sachbuch greift. Allein in Europa gäbe es Tausende Arten von Großpilzsorten mit mehr als einem Zentimeter Größe. Ab und an nutze er auch die Google-Bildersuche.

Warum ist Hennig Pilzberater geworden? „Pilze sind mein Hobby, weil sie auch schmecken“, schmunzelt der Familienvater. Am liebsten mag er Pilze in einer Nudel-Sahne-Soße, angebraten mit Knoblauch und Zwiebeln. Lecker sind auch Pilzpfannen mit Pfifferlingen und würzigem Hallimasch. Aber Vorsicht: Der Hallimasch ist unverträglich, wenn er nicht gut durchgebraten oder stark erhitzt wurde.

Lesen Sie auch

Kostenfreie Pilzberatung in Leipzig

Die öffentlichen Pilzberatungen können nach telefonischer Vorabsprache ganzjährig und kostenfrei in Anspruch genommen werden. Das sind die Ansprechpartner: Chris Hennig in Leipzig-Burghausen-Rückmarsdorf: 0163 5382626, Anke Michalke in Leipzig-Sellerhausen-Stünz: 0159 05526885, Maria Swoboda in Leipzig-Grünau: 0174 9490582 und 0341 26594241, Franz Swoboda in Leipzig-Grünau: 0152 29075826 und 0341 26594241,Heike Bunk in Gerichshain, Ortsteil Posthausen: 0152 09251015.

LVZ