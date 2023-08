﻿Pilze sammeln in der Region Leipzig – der Überblick zu den besten Stellen

Mitteldeutschland. Plötzlich sind sie da: Pilze. Dank des regenreichen Wetters im August sprießen sie schon jetzt, früher als in anderen Jahren. Zu den essbaren Sorten zählen unter anderem Maronen, Herbsttrompeten, Schopftintlinge und natürlich Steinpilze und Pfifferlinge. Wer sich unsicher ist, was er im Korb liegen hat, solle unbedingt einen Pilzberater aufsuchen. Wer nicht genau weiß, wo er auf die Suche gehen soll – hier gibt es Tipps für die besten Sammelstellen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Region Nordsachsen: Heide lockt die Sammler

Wer in Nordsachsen Pilze sammeln will, der kommt an zwei Heidelandschaften nicht vorbei. Da ist zum einen die Dahlener Heide, die auch gut mit Fahrrad und Zug zu erreichen ist. Und zum anderen die Dübener Heide, die einen kleinen Ausflug nach Sachsen-Anhalt schmackhaft macht.

Pilze sammeln in der Dahlener Heide

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anfahrt: Am besten ist die Dahlener Heide mit dem Auto zu erreichen. Einfach auf der A 14 die Abfahrt Mutzschen, Richtung Wermsdorf, Dahlen, Bucha und Reudnitz nehmen. Radfahrer fahren am besten zunächst mit dem RE 50 Saxonia-Express zwischen Leipzig und Dresden bis nach Dahlen. Von dort aus sind es rund sechs Kilometer in nördlicher Richtung bis zur Heide. Es gibt zahlreiche ausgeschilderte Wanderparkplätze.

Pilze: In der Dahlener Heide bestehen gute Chancen, Steinpilze zu finden. Auch Maronen, Champignons, Rotkappen, Krause Glucke und der weiße Riesenbovist wachsen dort, vereinzelt Pfifferlinge. Tipp für die Suche: am besten am Waldesrand beginnen. Hier fällt mehr Regen und Licht auf den Boden, deshalb wachsen die Pilze schneller. Und wenn am Rand schon die ersten Exemplare zu sehen sind, lohnt auch ein Schritt tiefer in den Wald. Übrigens: Unter Buchen wachsen meist Steinpilze.

Einkehrmöglichkeiten: Mitten in der Heide in Dahlen liegen das Restaurant Jagdhaus und das Waldrestaurant.

Pilze sammeln im Wermsdorfer Wald

Anfahrt: Auf der A 14 Abfahrt Mutzschen und dann der Ausschilderung nach Wermsdorf folgen. Zwischen Wermsdorf und Sachsendorf, an der S 42, gibt es mitten im Wald den Parkplatz am Kirchenteich. Wer von Wermsdorf aus weiter in Richtung Luppa fährt, findet im Wald ebenfalls einen Parkplatz, der sich gut als Ausgangspunkt zur Pilzsuche eignet. In Collm gibt es den Parkplatz am Schlangenberg sowie den Parkplatz am Trifft, gleich am Ortseingang aus Richtung Wermsdorf. Zugfahrer nehmen den RE 50 ab Leipzig bis Dahlen oder Oschatz und steigen dann in den Bus um.

Pilze: Im Wermsdorfer Wald gibt es alles, was das Herz des Pilzsammlers begehrt. Steinpilze findet man vor allem unter Eichen, Krause Glucke auf eher sandigen Böden. Aber auch Rotkappen, Maronen oder Pfifferlinge wachsen hier. Auf lichten Waldwiesen gibt es verschiedene Champignonarten. Hier gilt: Nur mitnehmen, was man absolut sicher kennt, damit es nicht zu Verwechslungen mit giftigen Exemplaren kommt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einkehrmöglichkeiten: In Wermsdorf gibt es drei Restaurants: den Seehof am Döllnitzsee, das Gasthaus Zum Bahnhof und den Seegasthof am Horstsee, im Ort außerdem das Café am Schloss, das Landhaus Tortenglück und das Café in der Chocolaterie. In Collm haben am Wochenende das Café Wach und das Alte Forsthaus geöffnet.

Dübener Heide ist ein Paradies für Pilzsammler

Anfahrt: Die Dübener Heide ist ein Paradies für Pilzsammler. Eine der besten Stellen dabei sind die Wälder rund um den Lutherstein an der B 2 unweit der Köhlerei Eisenhammer. Aber auch das Waldgebiet Terrainkurwege zwischen Obermühle und Gesundbrunnen ist empfehlenswert. Über den Terrainkurweg 3 gelangt man aus der Stadt hinaus in den Wald. Als Ausgangspunkt bietet sich der touristische Parkplatz „Kurgebiet“ an der Obermühle im Norden der Stadt Bad Düben an. Empfehlenswert sind auch die Waldstücke bei Pressel, Authausen und Dommitzsch. Pilzsammler machen allerdings auch nichts falsch, wenn sie ihre Suche an einer anderen Stelle in der Dübener Heide beginnen. Besonders an feuchten Stellen im Mischwaldgebiet schießen die Pilze derzeit nur so aus dem Boden.

Pilze: Links und rechts entlang des Weges in Richtung Gesundbrunnen sind gute Stellen, um Speisepilze wie Steinpilze, Maronen oder Pfifferlinge zu entdecken. Sammler können außerdem auf dem Rundweg zu dem beliebten Ausflugsziel Gesundbrunnen wandern und die Quelle mit dem eisenhaltigen Wasser besuchen. Auch wer entlang der B 2 Richtung Wittenberg stehen bleibt, macht nichts falsch. Rund um den Lutherstein wachsen neben Champignons und Steinpilzen auch Maronen und Hexenröhrlinge. Im Waldstück bei Dommitzsch (Abfahrt von der 182) wachsen neben Hexenröhrlingen und Steinpilzen auch Täublinge sowie der Perl- und der Pantherpilz. Letztere sollten unbedingt von einem Pilzberater überprüft werden, da sie sich stark ähneln und der Pantherpilz hochgiftig ist.

Einkehrmöglichkeit: Stärken kann man sich nach dem Waldspaziergang in der familienbetriebenen Gaststätte „Hammermühle“, die gutbürgerliche und deftige Küche anbietet.

Birkenpilze gehören zu den beliebtesten Exemplaren in den heimischen Wäldern. © Quelle: Mario Jahn

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diese Pilzstellen lohnen sich im Landkreis Leipzig

Pfifferlinge im Flößberger Wald

Anfahrt: B 176 von Borna nach Geithain, vor Flößberg (Ortsteil von Frohburg) liegt linker Hand der Wald, Parkplätze sind vorhanden.

Pilze: Eine sehr große Auswahl an Pilzen ist in diesem alten Wald zu finden, zum Beispiel Steinpilze, Pfifferlinge, Täublinge, Maronen oder Schirmlinge.

Einkehrmöglichkeiten: Im Ort Flößberg gibt es eine Bäckerei, wo sich Pilzsammler an bestimmten Tagen ein süßes Picknick kaufen können.

Steinpilze in der Neuen Harth

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anfahrt: Zu dem großen, noch recht jungen Wald auf Kippengelände gelangt man entweder auf der B 186 von Zwenkau in Richtung Markranstädt. Noch vor der Auffahrt zur A 38 beginnt die Neue Harth. Erreichbar ist sie auch, wenn man von Großdeuben in Richtung Zöbigker und dort zum Hafen des Cospudener Sees fährt. Linker Hand beginnt der Wald. Der Parkplatz dort ist gebührenpflichtig.

Pilze: Verschiedene Baumarten sorgen in diesem Wald für die verschiedensten Pilze. Wie der Bornaer Pilzberater Günther Bunkahle sagte, gibt es neben dem leckeren Steinpilz dort auch den Grünen Knollenblätterpilz. Er warnte noch vor einem anderen Gebiet, wo dieser hochgiftige Pilz derzeit relativ häufig vorkommt: am Hainer See. Der Verzehr auch nur geringer Mengen kann zu einer tödlichen Pilzvergiftung führen, da die enthaltenen Gifte ein Leberversagen verursachen.

Maronen im Tresenwald in Machern

Anfahrt: Von Leipzig kommend in Richtung Machern gibt es vor dem Ort links eine Zufahrt zum Wald, wo man auch parken kann.

Pilze: Zahlreiche heimische Pilze wie Maronen, Steinpilze, Birkenpilze und Röhrlinge sind dort zu finden.

Einkehrmöglichkeiten: Der Ort Machern bietet Schloss-Café, Restaurants, Bistro und Bäcker.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weitere Stellen im Landkreis Leipzig sind der Planitzwald bei Bennewitz, der Colditzer Forst, der Thümmlitzwald und ebenso das Leipziger Neuseenland.

Lesen Sie auch

Region Döbeln ist attraktiv für Sammler

Auch in der Region Döbeln können Pilzfreunde fündig werden – wenn sie die richtigen Stellen kennen.

Steinpilze im Zweiniger Grund bei Döbeln

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anfahrt: Der Zweiniger Grund liegt zwischen den Städten Roßwein und Döbeln. An der Autobahnabfahrt Döbeln-Ost links abbiegen in Richtung Roßwein und Naußlitz, dann rechts abbiegen zum Waldgasthof. Einen großen Wanderwegparkplatz gibt es rechter Hand kurz nach der Zufahrt zum Waldgasthof (am Waldgasthof selbst sind die Parkmöglichkeiten dagegen beschränkt, das gilt auch für Besucher, die von Mahlitzsch aus in den Zweinger Grund gehen wollen).

Pilze: Auf Pilzsammler warten im Zweiniger Grund vor allem Steinpilze, Birkenpilze und Braunkappen.

Einkehrmöglichkeit: Der Waldgasthof Margarethenmühle bietet gutbürgerliche Küche in idyllischer Lage inmitten des Zweiniger Grundes.

Dunkler Hallimasch an der Zellwald bei Nossen

Lage/Anfahrt: Der Zellwald (früher Zellaer Wald genannt) erstreckt sich im Landkreis Mittelsachsen und im Landkreis Meißen auf einer Fläche von rund 2300 Hektar. Er befindet sich bei Nossen, ist also sowohl über die A 4, die mitten hindurch führt (Anschlussstellen Berbersdorf oder Siebenlehn) als auch über die A 14 (Abfahrt Nossen-Nord) gut zu erreichen. Feld-, Wiesen oder Waldwege führen zum Beispiel von Marbach oder von Altzella aus in den Pilzwald. In den Ortschaften gibt es vereinzelt Parkplätze.

Pilze: alle gängigen Arten, auch der dunkle Hallimasch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einkehrmöglichkeiten: In Altzella kann man die Tour noch bis Ende Oktober mit einem Besuch des romantischen Klosterparks verbinden.

Birkenpilze aus dem Thümmlitzwald

Anfahrt: Mit dem Auto gelangen Pilzsammler von Döbeln aus über Leisnig, Wiesenthal und Marschwitz am schnellsten zum Thümmlitzwald. Man kann auch über Podelwitz nach Erlln fahren, das sich am Waldrand befindet. An der Straße zwischen Böhlen und Kössern durch den Wald befindet sich ein Waldparkplatz. Ansonsten gibt es auch Parkmöglichkeiten in den genannten Orten.

Pilze: Vor allem Steinpilze lassen sich im Thümmlitzwald finden. Diese wachsen an den Eichen. Auch Birkenpilze, Maronen und Champignons findet man hier. Waldchampignons werden allerdings oftmals mit giftigen Anis- oder Karbolchampignons verwechselt. Daher ist hier Vorsicht geboten.

Einkehrmöglichkeit: Zur Stärkung können Sammler im Gasthaus Ferienpark Thümmlitzsee in der Nähe des Waldparkplatzes einkehren. Von März bis Dezember hat das Restaurant immer an den Wochenenden geöffnet.

Im Wald bei Pahna gibt es auch Pilze, hier eine Krause Glucke oder Fette Henne. © Quelle: Mario Jahn

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gute Pilz-Stellen im Altenburger Land

„Wegen des Wetters würde man erwarten, dass die Pilze allerorts nur so sprießen“, sagt der ehemalige Pilzberater des Altenburger Landes, Dietmar Löffler. „Aber noch sieht es gar nicht so gut aus.“ Statt essbarer Pilze seien besonders der Giftchampignon, auch Gift-Egerling oder Karbol-Egerling genannt, und der Netzstielige Hexen-Röhrling gediehen. Wer trotzdem Speisepilze sammeln will, müsse demnach noch etwas Ausdauer bei der Suche im Wald mitbringen. Diese Pilzstellen lohnen sich trotzdem im Altenburger Land:

Rotkappen und Birkenröhrlinge auf ehemaligen Bergbauhalden

Anfahrt: Vielversprechende Halden des ehemaligen Bergbaus befinden sich laut Pilzexperte etwa bei Haselbach und Schnauderhainichen. Wer bei Haselbach sucht, parkt dort und wird hinter der Westernstadt auf der Kippe fündig. Bei Schnauderhainichen befindet sich eine Parkmöglichkeit am Ende eines Stichweges zur Halde, gut zwei Kilometer gegenüber der Ortschaft.

Pilze: An den aufgeforsteten Halden sind die Pilzarten jeweils im Umkreis der namengebenden Bäume zu finden. So stehen Birkenröhrling und Birken-Rotkappe nur bei Birken, die Espenrotkappe entsprechend in der Nähe von Espen.

Einkehrmöglichkeiten: Im Ort Haselbach gibt es die Gaststätte „Zum Dorfkrug“. Wer bei Schnauderhainichen sammelt, findet im nahegelegenen Meuselwitz Restaurants, Bäckereien und Schnellimbisse.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stockschwämmchen in Kammerforst, Leinawald und Luckaer Forst

Anfahrt: Im nordöstlichen Teil des Leinawaldes gibt es einen kleinen, kostenlosen Parkplatz – mitten im Wald. Er befindet sich an der Kreuzung Peniger Straße und Kreuzallee. Zufahrt vom Industriegelände Nobitz oder dem sächsischen Altmörbitz. Der Kammerforst ist etwa über den Parkplatz Haselbacher See zugänglich. Für die Suche im Luckaer Forst empfiehlt es sich, am Sportplatz Lucka zu parken.

Pilze: Die beliebten Stockschwämmchen wachsen auf abgestorbenem Holz. Vorzugsweise auf Holz von Linden, Birken und Buchen, sagt Dietmar Löffler.

Pfifferlinge im Kammerforst

Anfahrt: Der Kammerforst ist etwa über den Parkplatz Haselbacher See zugänglich.

Pilze: Wer auf der Suche nach Pfifferlingen ist, muss allerdings wissen: Sie sind besonders schwer zu finden.

LVZ